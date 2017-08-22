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Beyşehir'de hayvan pazarında hazırlıklar tamamlandı



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi Hayvan Pazarındaki hazırlıkları tamamladı.

Beyşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçe merkezindeki kapalı pazar yerinin yıkılıp Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan katlı otopark projesinin ardından pazar yerinden sökülen çatı ve malzemeleri hayvan pazarına monte edildiği kaydedildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, kapalı pazar yerinden çıkarılan çatı ve direklerin değerlendirmek için hayvan pazarı ve Cumartesi pazarında kullanıldığını belirterek, "Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde her yerde olduğu gibi Beyşehir'deki hayvan pazarımızda hareketlenmeler başladı. Hem satıcılarımızın hem de satılmaya getirilen hayvanların güneşten ve olumsuz hava şartlarından korunabilmesi, için hayvan pazarımızın üstünü kapatarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 40'ı küçükbaş 36'sı büyükbaş olmak üzere 76 padok bulunan pazar yerinde, halkımızın sağlıklı ve güvenilir alışveriş yapabilmesi için gerekli olan tüm tedbirler alındı. Hayvan Pazarı'nda Veteriner Hekimimiz, Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personelimiz huzurlu ve sağlıklı bir kurban satışı için mesai yapıyor. Veterinerimiz pazara getirilen hayvanların hem bulaşıcı hastalıklar yönüyle hem de kurbanlık vasfı taşıyıp taşımadıklarının kontrolünü yapmaya devam ediyor. Zabıtalarımız da gün içerisinde sürekli olarak alanı kontrol altında tutuyor. Önümüzde ki süreçte hayvan pazarımızı daha da modernize ederek vatandaşlarımızın yemek yiyip çay içebileceği sosyal alanlar oluşturacağız, bazı bölümleri restore ederek daha da modernleştireceğiz" dedi.

(AH-Y)



22.08.2017 13:25:46 TSI

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