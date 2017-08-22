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Çivril'e sağlam altyapı

22 Ağustos 2017 Salı, 13:23
Çivril'e sağlam altyapı
Çivril'e sağlam altyapı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yazıhan ilçesi Çivril Mahallesinde 7,5 kilometre içme suyu altyapısı ve 2 kilometre kanalizasyon altyapısı çalışmalarını tamamladı.
Mahallede yapılan çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini belirten Çivril Mahalle Muhtarı Erdal Dönmez, "MASKİ'nin yaptığı çalışmalarla mahallemizin var olan içme suyu altyapısı yenilendi ve bir kısım içme suyu hattı yeniden inşa edildi. Mahallemizde kanalizasyon altyapısı yoktu 2 bin metrelik kanalizasyon hat çalışması yapıldı. Artık mahallemizde kanalizasyondan kaynaklı rahatsız edici kokular olmuyor. Mahallemizin daha güzel ve hijyenik olmasından çok memnunuz. MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir' e ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır' a bize sundukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Malatya'nın her ilçesine ve mahallesine hizmet ulaştırabilmek için yoğun çalışmalar yaptıklarını belirten MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, "Malatya'nın tamamında içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yazıhan ilçesi Çivril Mahallesi'nde maliyeti 700 bin TL olan toplamda 9,5 kilometrelik altyapı çalışmamızı tamamladık. Yaptığımız 7,5 kilometrelik içme suyu altyapısı çalışması ile mahallenin mevcut içme suyu altyapısını tamamen yeniledik ve belli bir kısım içme suyu altyapısını yeniden inşa ettik. Mahallede mevcut bir kanalizasyon altyapısı yoktu. 2 kilometrelik kanalizasyon hattı çalışması ile kanalizasyon altyapısını inşa ettik. 1 adet su deposu, 47 adet muayene bacası ve 30 adet parsel bacası ile 1 adet 500 kişilik fosseptik çalışmamızı tamamladık. Çivril Mahallemizin artık içme suyu ve kanalizasyon sıkıntısı olmayacak. Malatya merkez ve ilçelerinde altyapı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hedefimiz güzel şehrimiz Malatya'ya 50 yıllık sağlam altyapı inşa edebilmek. Altyapı çalışmalarımız mahallemize hayırlı olsun. Emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.
(BT-LO-Y)

22.08.2017 13:25:49 TSI
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