Alaplı Belediyesi hizmetleri ile ilgili memnuniyet anketi yaptı
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Ertuğrul Yüksel
ZONGULDAK (İHA) - Alaplı Belediyesi tarafından ilçede hizmetlerin kalitesi ve vatandaş memnuniyetinin belirlenmesi için anket yaptırıldı.
Alaplı'nın tüm mahallelerinde ikamet eden 18 yaş üstü ve yarısı kadın 1980 katılımcı ile Telefonla yapılan görüşmeler ile oluşturulan anket sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 72'si belediye hizmetlerinden memnun olduğunu ifade ediyor. Alaplı halkının çoğunluğu Tekin'e güveniyor. Göreve geldiği 4 Nisan 2014 tarihinden bu yana yaptığı hizmetlerle 7'den 77'ye herkesimin takdirini kazanan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, bir araştırma şirketi tarafından yapılan araştırmada, Alaplı halkının güven oyunu aldı.
Alaplı'da geçen hafta içinde özel bir şirket tarafından bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemiyle anket çalışması yapıldı. Çalışmada, vatandaşlar Alaplı Belediyesi hizmetlerinden memnun olup olmadıkları, bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verecekleri ve pazarın tekrar İlçe merkezine geri gelmesini ister misiniz soruları yöneltildi. Alaplı halkı, "Alaplı Belediyesini çalışmalarından memnun musunuz" sorusuna yüzde 72'si Evet memnunuz derken, yüzde 26'sı ise 'hayır memnun değilim' cevabını verdi. Araştırmada "bu gün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusuna ise, yüzde 55 AK Parti, yüzde 27 CHP, yüzde 6 MHP ve yüzde 12 ise tercih yok cevabını verdi.
Ayrıca ankette, "Pazaryeri tekrar İlçe merkezine geri gelsin mi" sorusu yöneltildi. Halkın yüzde 66'sı pazarın ilçe merkezine geri gelmesini isterken, yüzde 19'u Hayır, yüzde 15'i ise tercihim yok cevabını verdi.
Alaplı Belediyesi'nden Çalışma Seferberliği
Alaplı İlçesinde bir çok noktada çalışma seferberliği başlattığını söyleyen Tekin "İlçemizin en yeni mahallesi olan ve TOKİ'nin yaptığı konutların bulunduğu Yenimahalle'de birçok noktada çalışma yürütüyoruz. Yine deforme olmuş çocuk parklarını, sağlıklı yaşam araç ve gereçleri ilave etmek suretiyle parka dönüştürüp yeniliyoruz. Alaplı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Sahil dolgu alanındaki düzenleme ve bakım çalışmaları gerçekleştiriyor. Yine belediyemiz tarafından sahil kesimine 400 kişi oturma olmak toplam bin 500 kişilik amfi tiyatro yapıldı . 50 metre boyunda ve 7,5 metre yüksekliğindeki Dekoratif şelale hizmete soktuk.yakında Şehir içindeki Kaldırım ve Parke çalışmaları başlayacak." dedi.
(EY-OA-Y)
22.08.2017 13:29:09 TSI
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