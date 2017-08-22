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Lüleburgaz Devlet Hastanesine tekerlekli sandalye bağışı

22 Ağustos 2017 Salı, 13:33
Lüleburgaz Devlet Hastanesine tekerlekli sandalye bağışı
Lüleburgaz Devlet Hastanesine tekerlekli sandalye bağışı

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yardımsever iki bayan, Devlet Hastanesine çok fonksiyonlu 4 adet tekerlekli sandalye bağışladı.
Kırklareli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, "Lüleburgaz Devlet Hastanemize Nermin Cava ve Nebahat Atik hanımefendiler 2'şer tane olmak üzere toplam 4 adet çok fonksiyonlu tekerlekli sandalye bağışladılar. Bağışı hastanemiz adına Başhekim Yardımcımız Op. Dr. Can Kurşun teslim aldı. Kendilerine hastane yönetimimiz adına teşekkür ederiz" denildi.
(MA-MEF-Y)

22.08.2017 13:36:33 TSI
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