Lüleburgaz Devlet Hastanesine tekerlekli sandalye bağışı
(Fotoğraflı)
KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yardımsever iki bayan, Devlet Hastanesine çok fonksiyonlu 4 adet tekerlekli sandalye bağışladı.
Kırklareli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, "Lüleburgaz Devlet Hastanemize Nermin Cava ve Nebahat Atik hanımefendiler 2'şer tane olmak üzere toplam 4 adet çok fonksiyonlu tekerlekli sandalye bağışladılar. Bağışı hastanemiz adına Başhekim Yardımcımız Op. Dr. Can Kurşun teslim aldı. Kendilerine hastane yönetimimiz adına teşekkür ederiz" denildi.
(MA-MEF-Y)
22.08.2017 13:36:33 TSI
NNNN