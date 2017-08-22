YEREL HABERLER / KIRKLARELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Lüleburgaz Devlet Hastanesine tekerlekli sandalye bağışı

Lüleburgaz Devlet Hastanesine tekerlekli sandalye bağışı



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yardımsever iki bayan, Devlet Hastanesine çok fonksiyonlu 4 adet tekerlekli sandalye bağışladı.

Kırklareli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, "Lüleburgaz Devlet Hastanemize Nermin Cava ve Nebahat Atik hanımefendiler 2'şer tane olmak üzere toplam 4 adet çok fonksiyonlu tekerlekli sandalye bağışladılar. Bağışı hastanemiz adına Başhekim Yardımcımız Op. Dr. Can Kurşun teslim aldı. Kendilerine hastane yönetimimiz adına teşekkür ederiz" denildi.

(MA-MEF-Y)



22.08.2017 13:36:33 TSI

NNNN

