YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükşehir İtfaiyesi aşırı yağışlara karşı hazır kıta

Büyükşehir İtfaiyesi aşırı yağışlara karşı hazır kıta



(Fotoğraflı)



Cihan Atik

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli İtfaiyesi, Marmara Bölgesinde etkili olması beklenen yağışlara karşı önlemini aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Marmara Bölgesinde etkili olmaya başlayan yağışlara karşı tedbirlerini aldı. Metrolojinin uyarıları da dikkate alınarak ani yağışlardan kaynaklı su baskınlarına müdahale için araç ve personeller hazır bekletiliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye İtfaiyesi, Metrolojinin Marmara Bölgesi için aşırı yağış beklentisi uyarılarını da dikkate alarak su baskını ve fırtınaya karşı bir ekip kurdu. Acil durumlar için hazır olan İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler İzmit ve Gebze ilçeleri merkezli olmak üzere 40 motopomp, 20 dalgıç pompa, 5 ana 7 yardımcı ekip ile 7 gün 24 saat süreyle hazır bulunuyor.

Tüm tedbirlerini alan İtfaiye Daire Başkanlığı olumsuz vakaların önüne geçmek için hazır kıta bekletiliyor. Gerektiğinde takviyenin de yapılabileceği acil durum ekibine yine fırtınada etkilenebilecek ağaçların devrilmesi veya dallarının kopması için de tedbirler alındı. İhtiyaç duyulan noktalarda İSU'nun yaptığı kollektörler ve terfi istasyonunda da hazır bekleyen ekipler de gerektiği durumda terfi istasyonunda biriken suyu tasfiye edecek.

(GY-Y)



22.08.2017 13:44:55 TSI

NNNN

