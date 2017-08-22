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Kuşadası'nda ünlü yazarlar okurlarıyla buluştu



(Fotoğraflı)



Zafer Hacısalihoğlu

AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediyesi 4'üncü Geleneksel Kitap ve Edebiyat Günleri kapsamında İzmir Milletvekili, gazeteci-yazar Mustafa Balbay, Prof. Dr. Emre Kongar, yazar Nihan Ertem, Ergün Poyraz ve anılarını kaleme alan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kemal İnci, Kuşadalı okurları ile buluştu. Atatürk Meydanı'nda düzenlenen imza gününe edebiyatseverler büyük bir ilgi gösterdi.

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ile eşi Nil Kayalı, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Ferah Sürekçi'nin de yer aldığı imza günü geç saatlere kadar sürdü. Kitaplarını imzalayan Kongar, Balbay, Ertem, Poyraz ve İnci Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen 4'üncü Geleneksel Kitap ve Edebiyat Günleri'ne katılmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. İmza gününün ardından Başkan Kayalı, stantları dolaşarak yazarlar ile sohbet etti.

28 yayınevi, 2 kitabevi, yerel yazarlar ve yayıncılık alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin katılımı ile Atatürk Meydanı'nda sürmekte olan Kitap ve Edebiyat Günleri bugün sona erecek.

(ZH-MB-Y)



22.08.2017 13:49:41 TSI

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