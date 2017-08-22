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İpekyolu Belediyesi'nin yaz kurslarına yoğun ilgi



(Fotoğraflı)



Şükrü Akyüz

VAN (İHA) - Van merkez İpekyolu Belediyesi tarafından 8 merkezde 32 branşta açtığı yaz kurslarına yoğun ilgi devam ediyor.

İpekyolu Belediyesi vatandaşların yaz aylarını daha verimli, daha keyifli geçirmeleri amacıyla düzenlediği yaz kursları değişik merkezlerde, çeşitli branşlardaki yoğun katılımlarla devam ediyor. Toplamda 8 merkezde 32 branşta bin 100 katılımcıyla devam eden kurslarda Berivan Kültür Merkezi'nde resim, müzik ve çocuk gelişimi branşlarında 150, Maya Kadın Yaşam Merkezi'nde trikotaj, giyim, el sanatları ve çocuk gelişimi branşlarında 100, Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde aşçılık branşında 30 kursiyer eğitim görüyor. Kursiyerlerimiz, yaz aylarını verimli geçirmenin yanı sıra, günlük hayatlarında da faydalanabilecekleri bilgi ve birikime sahip oluyorlar. Vatandaşların kültürel ve sosyal gelişimine katkı hedefiyle düzenlediği kurslar yaz sonuna kadar devam edecektir.

(EKİP-ŞAK-Y)



22.08.2017 13:58:31 TSI

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