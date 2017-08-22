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Başkan Gürlesin, kalınkozspor'u ağırladı



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DENİZLİ (İHA) - Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, 2016-2017 sezonunda Denizli 2. Amatör Küme'de mücadele eden ve sezonu şampiyon olarak tamamlayan Kalınkozsporlular'ı ağırladı.

Pamukkale Belediyesi Başkanı Hüseyin Gürlesin, Kalınkozsporlular'ı makamında ağırladı. 2016-2017 futbol sezonunda Denizli 2. Amatör D Grubu'nda mücadele eden ve sezonu şampiyon olarak tamamlayan Kalınkozspor'un yönetimi ve oyuncuları şampiyonluk kupasını Başkan Gürlesin'e getirdi. Ziyarette Kalınkozspor Kulübü Başkanı Seyhan Duru, Kalınkozspor Sportif Direktörü Ali Rıza Özcan ve takım oyuncuları şampiyonluk heyecanını Başkan Gürlesin'le paylaştılar.



"Verdiğimiz şampiyonluk sözünü tuttuk"

Kalınkozspor Kulüp Başkanı Seyhan Duru, sezon başında Başkan Gürlesin'e şampiyonluk sözü verdiklerini belirterek, "Her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'e çok teşekkür ederim. Başkan Gürlesin'nin kulübümüze maddi ve manevi birçok desteği oldu. Kendisi geçen sene Kalınkozspor kulübünün açılışında bulunarak bizden şampiyonluk sözü almıştı. Bizde başkanımıza verdiğimiz sözü yerine getirdiğimiz için çok mutlu ve gururluyuz. Bizim şampiyonluk sevincimizi paylaşan Başkan Gürlesin'e tekrar teşekkür ederim" dedi.

Kalınkozspor Sportif Direktörü Ali Rıza Özcan ise takımlarının giderek yükselişte olduğunu ifade ederek, "Hedefimiz geçen sene olduğu gibi bu sene de grubumuzda şampiyon olmaktır. Bizim şampiyonluk heyecanımızı paylaşan Pamukkale Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Gürlesin'e çok teşekkür ederim. Takımımızı inşallah bundan sonra daha üst lige taşımak olacak" dedi.



"Sportif başarıları önemsiyoruz"

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ise her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarının altını çizerek, "Kalınkozspor oyuncularını ve yöneticilerini tebrik ediyorum. Geçen sene kendilerinden şampiyonluk sözü almıştık ve bu sözü yerine getirip, 1. Amatör lige yükseldiler. Sözlerinde durup şampiyon olan ve bir üst ligde çıkan Kalınkozspor'a yeni sezonda da başarılar dilerim. Pamukkale Belediyesi olarak sportif başarılara ayrı bir önem veriyoruz. Spor yapan, sağlıklı büyüyen nesiller oluşsun istiyoruz. Bu nedenle sporun birçok alanında desteklerimiz sürüyor. Belediye olarak gerek spor turnuvaları düzenleyerek, gerek amatör spor takımlarımıza malzeme desteğini sürdürüyoruz. Yaptığımız spor komplekslerinde yılda iki kez futbol turnuvası düzenliyoruz. Sonbahar 2017 turnuvasının kayıtları bayramdan sonra başlayacak. Biz bedensel engelliler liginde tekerlekli sandalye basketbol takımını da kurmuştuk. Yeni sezonda bu takımımız yine ligde yer almaya devam edecek. Biz sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

(SM-



22.08.2017 13:59:14 TSI

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