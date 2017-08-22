ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇORUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Köstebek avlamak isterken kendini yaraladı

22 Ağustos 2017 Salı, 14:00
Köstebek avlamak isterken kendini yaraladı

Muhammed Muttalip Yalçın
ÇORUM (İHA) - Çorum'da bir kişi bahçesine köstebek avlamak için kurduğu düzeneğin elinde patlaması sonucu yaralandı.
Olay, merkeze bağlı Paşa köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.Ç. adlı şahıs bahçesindeki köstebek avlamak için demir boru ile kurduğu düzeneğin elinde patlaması sonucu yaralandı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan F.Ç. tedavi altına alındı.
(MMY-BÖ)

22.08.2017 14:02:28 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Pencereden düşen yaşlı kadın yaralandı
YEREL

PENCEREDEN DÜŞEN YAŞLI KADIN YARALANDI
Yaralı kanaryaya sahip çıktı
YEREL

YARALI KANARYAYA SAHİP ÇIKTI
Hacı adayları dualarla uğurlandı
YEREL

HACI ADAYLARI DUALARLA UĞURLANDI
Sungurlu'da asırlık geleneği sürdürüyorlar
YEREL

SUNGURLU'DA ASIRLIK GELENEĞİ SÜRDÜRÜYORLAR
Sungurlu'da iki otomobil çarpıştı : 1 yaralı
YEREL

SUNGURLU'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI : 1 YARALI
Sungurlu'ya meteoroloji istasyonu kuruluyor
YEREL

SUNGURLU'YA METEOROLOJİ İSTASYONU KURULUYOR
10 ton saman kül oldu
YEREL

10 TON SAMAN KÜL OLDU
YEREL