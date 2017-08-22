Köstebek avlamak isterken kendini yaraladı
Muhammed Muttalip Yalçın
ÇORUM (İHA) - Çorum'da bir kişi bahçesine köstebek avlamak için kurduğu düzeneğin elinde patlaması sonucu yaralandı.
Olay, merkeze bağlı Paşa köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.Ç. adlı şahıs bahçesindeki köstebek avlamak için demir boru ile kurduğu düzeneğin elinde patlaması sonucu yaralandı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan F.Ç. tedavi altına alındı.
(MMY-BÖ)
22.08.2017 14:02:28 TSI
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