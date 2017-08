YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Altay, Selçuklu Kongre Merkezini tanıttı

Başkan Altay, Selçuklu Kongre Merkezini tanıttı



Mustafa Yaşar Beşer

KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından yaptırılan Selçuklu Kongre Merkezi tamamlandı.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yapımı tamamlanan ve kısa sürede açılması planlanan Selçuklu Kongre Merkezini yerel ve ulusal basın temsilcilerine tanıttı. Selçuklu Kongre Merkezi'nin mimari ve ekonomik açıdan Konya'ya katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Altay, "Anadolu'nun kalbinde, kadim Selçuklu başkentine önemli bir eser kazandırdık. Selçuklu Kongre Merkezi ile Konya kongre turizminin önemli merkezlerinden biri haline gelecek. Konya'ya ekonomik katkı sağlayacak" dedi.



"Mimarisiyle Konya'ya değer katacak"

"Selçuklu olarak bir hayalimizin de gerçekleştiğine bugün şahitlik ediyorsunuz" diyen Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Selçuklu Kongre Merkezi artık tamamlandı ve hizmet vermeye başlıyor. Anadolu'nun en büyük kongre merkezini inşa etmek bize nasip oldu. Çok uzun bir emeğin sonunda ortaya güzel bir eser çıktı ve bu şehrimiz adına gurur verici. 33 bin metrekarelik alanda sahne yüksekliği, sahne genişliği, koltuk konforu, ses ve akustiği ile Türkiye'nin en güzel salonlarından birini inşa ettik. Toplamda 18 salonu olan Kongre Merkezi'miz Konya'ya yeni bir ufuk açıyor. 116 milyon TL'ye mal oldu ve Selçuklu Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla yapıldı. Mimarisiyle Konya'ya değer katan bir bina oldu. Ayrıca İstanbul yolu üzerinde herkesin kolayca ulaşabileceği 860 araçlık otoparkıyla her türlü ayrıntının düşünüldüğü bir salonda bulunuyoruz" dedi.



"Konya'da sosyal ve kültürel hayatın kalbi Selçuklu Kongre Merkezi'nde atacak"

Selçuklu Kongre Merkezi'nde her türlü teknik donanımının en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğünü ifade eden Başkan Altay, "Şu anda 2 bin kişilik salonumuzda bulunuyoruz. Burası sahne yüksekliği, sahne genişliği ve teknik altyapısı ile Türkiye'deki tüm gösterilerin yapılabileceği bir standarda sahip. Ayrıca sanatçı odaları, dekor depoları, kulis ve prova odalarından oluşan bir kompleks inşa edilmiş oldu. Burada aynı anda 18 salon Selçuklumuza ve Konyamıza hizmet edecek. Böyle bir eserin ortaya çıkmasından duyduğumuz gururu sizinle paylaşıyoruz. Bu görevler gelip geçici ama yapılan işler kalıcı. Konya çok öneli bir eser daha kazanmış oldu. İnşallah Konya'nın kongre turizmine çok önemli bir katkı sağlayacak, otellerimizin doluluk oranına ve ziyaretçi sayımıza büyük bir katkı sağlamasını hedefliyoruz. Bizim için çok önemli bir hayal ama çok şükür bunun ete kemiğe büründüğünü görüyoruz. Size takdim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah yapılan organizasyonlar da Selçuklu Kongre Merkezi, Konya'nın sosyal ve kültürel hayatının merkezi olacaktır. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Buranın projelendirmesi Türkiye'nin en önemli mimarlık ofislerinden birisi olan Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından gerçekleştirildi. Çok yoğun bir emek sarf edildi. Her detayı düşünüldü. Şuanda belki dikkatinizi çekmiyor ama tavanda bulunan yaklaşık 2 m'lik bir plakanın üzerinde 250 bin delik var. Bunların tamamı akustik standartla ve bir performans için yapıldı. Teknik altyapısı ile Türkiye'nin en iyi salonlarından birisini inşa ettik. Bundan sonra yapılması gereken çokça kültürel ve sosyal etkinlik yapmak. Onun için 2018 yılı içinde burada çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağımızı düşünüyoruz. Konya bir üniversiteler şehri. Toplamda 120-130 bine yakın üniversite öğrencisinin bulunduğu, birçok bilimsel toplantının yapıldığı bir şehir. Bundan sonra artık bu toplantıların merkezi Selçuklu Kongre Merkezi olacak. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

22.08.2017 14:43:08 TSI

