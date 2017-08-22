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Bozarmut Mahallesi sağlıklı altyapıya kavuştu



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında, Soma ilçesine bağlı Bozarmut Mahallesi'nde 3 bin 400 metrelik içme suyu ve kanalizasyon hattı yenileme çalışmasını tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi içerisinde yer alan Soma'nın Bozarmut Mahallesi'nde altyapı dönüşümünü noktaladı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışma ile 3 bin 400 metre içme suyu şebekesi ve kanalizasyon hattı yenilendi. Yapılan çalışma ile Bozarmut Mahallesi sağlıklı altyapıya kavuştu. MASKİ Genel Müdürlüğü, altyapı döşeme işini tamamladığı Bozarmut Mahallesi'nde üstyapıyı da sil baştan yenileyecek. Mahallede, 8 bin metrekare kilit parke taş döşeme işi kısa süre içerisinde başlayacak. Ayrıca mahalleye 500 kişilik fosseptik de yapılacak.

İçme suyu depolarındaki bakım onarım çalışmaları kapsamında mahalledeki depo yenilendi. İçme suyu deposu MASKİ ekiplerinin çalışması sayesinde daha sağlıklı hale getirildi.

Bozarmut Mahalle Muhtarı Osman Yüce, yapılan çalışmalardan dolayı çok memnun olduklarını ifade ederek, "Sularımızdaki tazyik arttı. Eski günler bir daha geri gelmesin. O hatlarla bu hatlar arasında kıyas bile yapılamaz. İçme suyu depomuz da yenilendi" dedi.

(AY-Y)



22.08.2017 14:48:43 TSI

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