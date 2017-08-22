ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bozarmut Mahallesi sağlıklı altyapıya kavuştu

22 Ağustos 2017 Salı, 14:47
Bozarmut Mahallesi sağlıklı altyapıya kavuştu
Bozarmut Mahallesi sağlıklı altyapıya kavuştu

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında, Soma ilçesine bağlı Bozarmut Mahallesi'nde 3 bin 400 metrelik içme suyu ve kanalizasyon hattı yenileme çalışmasını tamamladı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi içerisinde yer alan Soma'nın Bozarmut Mahallesi'nde altyapı dönüşümünü noktaladı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışma ile 3 bin 400 metre içme suyu şebekesi ve kanalizasyon hattı yenilendi. Yapılan çalışma ile Bozarmut Mahallesi sağlıklı altyapıya kavuştu. MASKİ Genel Müdürlüğü, altyapı döşeme işini tamamladığı Bozarmut Mahallesi'nde üstyapıyı da sil baştan yenileyecek. Mahallede, 8 bin metrekare kilit parke taş döşeme işi kısa süre içerisinde başlayacak. Ayrıca mahalleye 500 kişilik fosseptik de yapılacak.
İçme suyu depolarındaki bakım onarım çalışmaları kapsamında mahalledeki depo yenilendi. İçme suyu deposu MASKİ ekiplerinin çalışması sayesinde daha sağlıklı hale getirildi.
Bozarmut Mahalle Muhtarı Osman Yüce, yapılan çalışmalardan dolayı çok memnun olduklarını ifade ederek, "Sularımızdaki tazyik arttı. Eski günler bir daha geri gelmesin. O hatlarla bu hatlar arasında kıyas bile yapılamaz. İçme suyu depomuz da yenilendi" dedi.
(AY-Y)

22.08.2017 14:48:43 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Zabıtadan vefat eden arkadaşları için lokma hayrı
YEREL

ZABITADAN VEFAT EDEN ARKADAŞLARI İÇİN LOKMA HAYRI
Manisalı jodocular Sakarya'dan madalyalarla döndü
YEREL

MANİSALI JODOCULAR SAKARYA'DAN MADALYALARLA DÖNDÜ
Okul sütü tebliği üreticileri sevindirdi
YEREL

OKUL SÜTÜ TEBLİĞİ ÜRETİCİLERİ SEVİNDİRDİ
Muradiye'nin yol sorunu bitiyor
YEREL

MURADİYE'NİN YOL SORUNU BİTİYOR
Daha yaşanılabilir bir Manisa için biraraya geldiler
YEREL

DAHA YAŞANILABİLİR BİR MANİSA İÇİN BİRARAYA GELDİLER
Şehzadeler'in projesine Manisalı bayanlardan yoğun ilgi
YEREL

ŞEHZADELER'İN PROJESİNE MANİSALI BAYANLARDAN YOĞUN İLGİ
Yılların sorunuydu çocuklar için kalıcı çözüme kavuştu
YEREL

YILLARIN SORUNUYDU ÇOCUKLAR İÇİN KALICI ÇÖZÜME KAVUŞTU
Kula'ya yapılan yatırımlar katlanarak artıyor
YEREL

KULA'YA YAPILAN YATIRIMLAR KATLANARAK ARTIYOR
Manisa ve ilçelerinin kurtuluşunda yıldız yağmuru yaşanacak
YEREL

MANİSA VE İLÇELERİNİN KURTULUŞUNDA YILDIZ YAĞMURU YAŞANACAK
Manisa'nın Sultanlarına bir takviye daha
YEREL

MANİSA'NIN SULTANLARINA BİR TAKVİYE DAHA
Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde alınacak önlemleri görüştüler
YEREL

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE ALINACAK ÖNLEMLERİ GÖRÜŞTÜLER
Cami bahçesi botanik bahçesine döndü
YEREL

CAMİ BAHÇESİ BOTANİK BAHÇESİNE DÖNDÜ
Kazada yaralanan anne 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL

KAZADA YARALANAN ANNE 12 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Otobüsteki yolcudan uyuşturucu çıktı
YEREL

OTOBÜSTEKİ YOLCUDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Saruhanlılı miniklerin açık hava şöleni
YEREL

SARUHANLILI MİNİKLERİN AÇIK HAVA ŞÖLENİ
Melis Ece, yeniden Manisa Büyükşehir Belediyespor'da
YEREL

MELİS ECE, YENİDEN MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR'DA
Gıda Bankasında hijyene tam not
YEREL

GIDA BANKASINDA HİJYENE TAM NOT
Mutlu ve Lalapaşa Mahallelerine kentsel dönüşüm anlatılacak
YEREL

MUTLU VE LALAPAŞA MAHALLELERİNE KENTSEL DÖNÜŞÜM ANLATILACAK
Manisa'da 700 dekar arazi suya kavuşuyor
YEREL

MANİSA'DA 700 DEKAR ARAZİ SUYA KAVUŞUYOR
Mersinli Mahallesi'ne yeni sondaj desteği
YEREL

MERSİNLİ MAHALLESİ'NE YENİ SONDAJ DESTEĞİ
Yunusemre'de konteynerler temizleniyor
YEREL

YUNUSEMRE'DE KONTEYNERLER TEMİZLENİYOR
Salihli'de emlakçılar, müteahhitlerle buluştu
YEREL

SALİHLİ'DE EMLAKÇILAR, MÜTEAHHİTLERLE BULUŞTU
Kurtuluş Mahallesi'nin 3 sokağı da yenilendi
YEREL

KURTULUŞ MAHALLESİ'NİN 3 SOKAĞI DA YENİLENDİ
Jeopark Kula Belediyespor altyapısından yeni yetenekler
YEREL

JEOPARK KULA BELEDİYESPOR ALTYAPISINDAN YENİ YETENEKLER