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Karesi, fırtınanın yaralarını sarıyor

22 Ağustos 2017 Salı, 14:55
Karesi, fırtınanın yaralarını sarıyor
Karesi, fırtınanın yaralarını sarıyor

(Fotoğraflı)

Hüseyin Tokmak
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir merkezde saat 10.30 sıraları başlayan fırtına ve dolu sonrası çok sayıda ağaç kırıldı. Yolara devrilen ağaçlar Karesi Belediyesi ekipleri tarafından müdahale edilerek kaldırıldı. Yollarda oluşan çamur ekipler tarafından temizlenmeye başladı.
Balıkesir'de saat 10.30'da başlayan sağanak yağış kent merkezi ile Adnan Menderes Mahallesi'nde etkili oldu. Yağmurun doluya çevirmesi ile şiddetini arttıran fırtına ağaçları yerinden söktü, çatıları uçurdu. Yağmurun hemen ardından Karesi Belediyesi'nin saha birimleri Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 444 99 10 numaralı çağrı merkezine gelen talepler doğrultusunda müdahaleye başladı. Çarşı merkezde ve özellikle Adnan Menderes Mahallesi'nde yola devrilen ağaçlar yoldan kaldırıldı ve yollar ulaşıma açıldı. Çatılardan yollar düşen çatı parçaları da kaba atık araçları ile toplandı. Ekipler, şehir merkezinde yola devrilen ağaçları, Adnan Menderes Mahallesi muhtarlık altı yol üzerine düşen ağaçları, 23 Nisan Deniz Göçkün Okulu bahçesine devrilen ağaçları, eski Edremit Caddesi üzerindeki ağaçları, Vicdaniye Mahallesi'nde bir evin üzerine devrilen ağaçları parçalayarak kaldırdı. Ayrıca sağanak yağmur nedeni ile yollara taşan çamur ekipler tarafından temizlenmeye başladı. Ekiplerimiz halen çalışmalara devam ediyor.
(HT

22.08.2017 14:57:57 TSI
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