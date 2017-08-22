YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ergenekon Mahallesi'nde asfalt çalışması

Ergenekon Mahallesi'nde asfalt çalışması



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Turgutlu'da alt yapısı tamamlanmış ve zemini kullanıma elverişsiz 101 sokakta parke taşı döşeme çalışmalarını sürdüren Turgutlu Belediyesi, Ergenekon Mahallesi Ethem Kaya Sokak'ta da soğuk asfalt çalışmasına başladı.

Daha yaşanılabilir bir Turgutlu için yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdüren Turgutlu Belediyesi, 101 sokakta başlattığı parke taşıma çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç duyulan bölgelerde de soğuk asfalt çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Ergenekon Mahallesi Ethem Kaya Sokak'ta Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından soğuk asfalt çalışması gerçekleştirildi. Turgutlu'nun birçok mahallesinde parke taşı yenileme çalışmalarının yanı sıra asfalt çalışmalarının da yapıldığını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Turgutlu'daki yol yapımları ve yenilemelerimiz kapsamında birçok noktada eşzamanlı çalışma yürütmekteyiz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce şehrimizin belirli caddeleri ve sokaklarında da asfaltlama çalışması yapıyoruz. Bugün de Ergenekon Mahallesi Ethem Kaya Sokak üzerinde gerçekleştirdiğimiz soğuk asfaltla bir sorunu daha çözüme kavuşturduk. Halkımızın yol çalışmaları konusundaki beklentilerini fazlasıyla karşılamak adına tüm ekiplerimizin seferber olduğunu bir kez daha belirterek, yenileyerek ulaşıma açtığımız yolların hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

(AY-Y)



22.08.2017 15:00:42 TSI

NNNN

