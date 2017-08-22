YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tekkeköy park sayısını 5'e katladı

Tekkeköy park sayısını 5'e katladı

- Tekkeköy'de park, bahçe ve oyun alanlarının sayısı beş kat arttı



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Tekkeköy Belediyesi çocuk oyun alanı, spor alanı, park, bahçe ve yeşil alan konusunda sürdürmüş olduğu çalışmalar ve köklü atılımlar neticesinde kentin dört bir yanındaki park sayısını beş kat arttırdı.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar yaptığı açıklamada, nüfusun artmasına paralel olarak yeni yerleşim yerleri ve yapıların oranının gün geçtikçe arttığını, bu yapılaşma ile birlikte şehrin beton kente dönüşmesinin önüne geçmek için imar planlarında yeşil alan, park, çocuk oyun alanı gibi ayrılan adalarda gerekli çalışmaları anında yaptıklarını söyledi. Başkan Togar, "Katlı apartmanların yapımı tamamlandığında insanların binalara yerleşmesiyle etrafında birçok ihtiyaç kendiliğinden ortaya çıkı veriyor. Özellikle bu katlı apartmanlarda yaşayan çocuklarımızın oynayacağı, vakit geçireceği ve ailelerinin günün yorgunluğunu atabileceği sosyal donatı alanları, parklar, bahçeler, yeşil alanlar, spor alanları kazandırma konusunda çok titiz çalışıyoruz" dedi.



"Park alanlarının oranı beş kat arttı"

Geleceği ve gelişimi düşünerek istişareler sonucunda çalışmaları, projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Togar, "Gereklilikleri göz ününde bulundurarak çalışmalar yürütüp herkese hitap eden projeleri hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Tekkeköy beklenenin kat kat üstünde bir yapılaşma hamlesi içerisinde buluyor. İlçemizi modern bir şekilde büyütüp geliştirir iken aynı zamanda da nefes alacak alanlara yer veriyoruz. İlçemizde üç yıl içerisinde 28 yeni park ve çocuk oyun alanının yanında 40 bin fidanı toprakla buluşturarak şehrimizin tüm cadde ve sokaklarını yeşile bürüdük. Yeni açtığımız caddelerde sokaklarda yollardaki orta refüjlere ve kaldırımlara belli aralıklarla oksijen deposu ağaçlar dikerek ilçemizi yeşillendirdik. Ayrıca diktiğimiz rengarenk çiçekler ve süs bitkilerimiz ile Tekkeköyümüzün çehresini renklendirdik" diye konuştu.



Çocuklara özel hizmet

Togar sözlerini şöyle tamamladı: "İlçe sınırlarında yaşayan yediden yetmişe tüm vatandaşlarımıza yaptığımız yatırımların yanında ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacak olan çocuklarımızın ayrı bir yeri var. Her çocuk eğlenecek, vakit geçirecek park ve bahçe özlemi duyar. Çocuklarımız gibi düşünerek onlar için her mahallemize bir çocuk oyun alanı inşa ettik. İlçemizin dört bir yanındaki oyun alanları dışında 28 adet içinde çocuk oyun alanı, kamelya, oturma alanları, spor aletleri ile donatılmış parkı kısa sürede tamamlayıp çocuklarımızın ve halkımızın kullanımına sunduk. Biz ilçemizde yaşayan yediden yetmişe herkesin belediyesi olmanın yanında en önemlisi de çocuklarımızın belediyesiyiz."

(SAM-SLH-Y)



22.08.2017 15:02:51 TSI

NNNN

