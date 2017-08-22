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Mardin'de bin 931 adet uyuşturucu hap ele geçirildi



Beril Solmuşgül

MARDİN (İHA) - Mardin'de düzenlenen operasyonda, bin 931 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yürütmüş olduğu çalışmalar neticesinde, İstasyon Mahallesi Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde bulunan yol uygulama noktasında durdurulan minibüs içerisinde seyahat eden şahıslara yönelik yapılan aramalar neticesinde 1 şahsın üzerinden bin 961 adet Ecstasy hap ele geçirilmiş ve şahıs olay yerinde gözaltına alınmıştır" denildi.

Şahsın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildiği öğrenildi.

(BS-MP-Y)



22.08.2017 15:10:47 TSI

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