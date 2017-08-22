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Mersin'de önemli kavşaklara sinyalizasyon sistemi



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, kazaların yoğun olduğu Okan Merzeci Bulvarı ile 156. Cadde kesişimindeki Siteler Polis Merkezi kavşağında trafik sinyalizasyon sistemi tesis ederek, yeni nesil kavşak kontrol cihazı yerleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, trafik akışının yoğun olduğu cadde ve bulvarlarda trafiği rahatlatmak, olası kazaların önüne geçmek ve yayaların güvenliğini sağlamak için başlattığı sinyalizasyon sistemi çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, son olarak trafik ışıklarının bulunmadığı ve kaza oranının çok yüksek olduğu Okan Merzeci Bulvarı ile 156. Cadde kesişimindeki Siteler Polis Merkezi kavşağına trafik sinyalizasyon sistemi tesis etti. Yeni nesil kavşak kontrol cihazının yerleştirildiği kavşakta sabah, öğlen ve akşam saatleri için ayrı ayrı olarak araçların sayısı tespit edilerek, trafik ışıkları araç yoğunluğuna göre yönetiliyor. Trafiğin yoğun olduğu yönde daha uzun süre yeşil ışık yanması sağlanırken, araçların trafikte bekleme süresi azaltılıyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından tesis edilen sistem sayesinde araçlar belirli bir nizam doğrultusunda güzergâhlarına devam edebiliyor. Araç sürücüleri kadar yayaları da memnun eden sistem sayesinde kavşakta yaşanabilecek olası kazaların önüne geçilirken, sürücülerin ve yayaların güvenli bir şekilde trafikte olmaları sağlanıyor.

Mersin genelinde trafiğin yoğun olduğu Hilton kavşağı, Muğdat kavşağı, Forum kavşağı, Mezitli Belediyesi kavşağı gibi önemli 16 kavşağa tesis edilen sistem, 2017 yılı sonlarına kadar 40 kavşağa daha tesis edilecek.

(HSK-Y)



22.08.2017 15:15:56 TSI

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