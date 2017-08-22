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Drone yardımı ile bulunan cesetle ilgili flash gelişme 1 kişi tutuklandı



Enderhan Öz

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de jandarma ekipleri kaybolduktan 3 gün sonra cesedine drone yardımı ile cesedi bulunan Murat Tuncer'in olayı ile ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişiden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Jandarma, Sıdıklı Darboğaz Köyünde arkadaşları ile piknik yapmaya giden ve kaybolduktan 3 gün sonra Kızılırmak nehri kıyısında cesedi bulunan Murat Tuncer'in ölümü ile ilgili olarak 3 kişiyi gözaltına almıştı. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan R.S., Ş.D. ve F.Y. sorguya alındı.

Gözaltındaki şüphelilerden F.Y., verdiği çelişkili ifadeler nedeniyle çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(EÖ-AÖ-Y)



22.08.2017 15:15:58 TSI

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