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Drone yardımı ile bulunan cesetle ilgili flash gelişme 1 kişi tutuklandı

22 Ağustos 2017 Salı, 15:14
Drone yardımı ile bulunan cesetle ilgili flash gelişme 1 kişi tutuklandı

Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de jandarma ekipleri kaybolduktan 3 gün sonra cesedine drone yardımı ile cesedi bulunan Murat Tuncer'in olayı ile ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişiden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Jandarma, Sıdıklı Darboğaz Köyünde arkadaşları ile piknik yapmaya giden ve kaybolduktan 3 gün sonra Kızılırmak nehri kıyısında cesedi bulunan Murat Tuncer'in ölümü ile ilgili olarak 3 kişiyi gözaltına almıştı. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan R.S., Ş.D. ve F.Y. sorguya alındı.
Gözaltındaki şüphelilerden F.Y., verdiği çelişkili ifadeler nedeniyle çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(EÖ-AÖ-Y)

22.08.2017 15:15:58 TSI
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