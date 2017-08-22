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Pamuk üreticisi desteklerden memnun

22 Ağustos 2017 Salı, 15:14
Pamuk üreticisi desteklerden memnun
Pamuk üreticisi desteklerden memnun

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Pamuk üretiminde havza bazlı desteklemelerle ilgili açıklamalarda bulunan Manisa 118 Nolu Tariş Pamuk Kooperatifi Başkanı Cemal İnceler, desteklemeleri olumlu bulduklarını kaydetti.
Manisa 118 Nolu Tariş Pamuk Kooperatifi Başkanı Cemal İnceler, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından açıklanan pamukta dekar başına 40 TL destek ile ilgili açıklamada bulundu. Bu desteklemelerin havza bazlı olduğunu ifade eden İnceler, pamuğa 36 TL mazot desteği, 4 TL de gübre desteğinin verileceğini açıkladı. İnceler, pamukta verilen prim desteğinin ise 75 kuruştan 80 kuruşa çıkarıldığını söyledi. Havza bazlı desteklenen prim desteğinin önemli bir sistem olduğunu ve dünyada da uygulandığını vurgulayan İnceler, "Bu sistem olması gereken bir sistemdir. Çünkü suyun olmadığı bir yerde sulu tarım yapılması nasıl yanlışsa o şekilde belirlenen havzalarda belirlenen üretimlerin yapılması da gerekli. Başbakanımızın çiftçiye bir sözü oldu. Biz kullanılan mazotun yarısını vereceğiz diye. Pamukta biz yaklaşık dekarda 21 ila 25 litre arasında mazot tüketiyoruz. Bunu da ortalama 22 kilo sayarsak bir dekarda da hemen hemen 4 liradan mazotu baz alırsak 88 lira gibi bir ücretimiz oluyor. Bunun şuan 36 lirasını bakanlık karşılıyor. Bu iyi bir adım. Pamuğun ithalatından dolayı Türkiye'nin 2.2 milyar dolar gibi bir açığı var. En azından pamuk üretimimizin yarısını karşılayabiliyoruz. Bunu artırabilirsek dışarıya kaçırdığımız parayı tabi ki azaltacağız. Bu da ülkemiz adına çok iyi bir gelişme olacak" diye konuştu.
Pamuğun her zaman desteklenmesi gerektiğini kaydeden Başkan İnceler, çok stratejik bir ürün olduğunu söyledi. İnceler, "Umuyorum ki gelecek yıl ekim alanı daha artacak. Şuandaki fiyatların korunması lazım. Şuan borsa fiyatları 3,10 lira civarlarında. Bunun tam hasat zamanı ithalatı yapılarak fiyatları düşürülürse bazı sanayiciler bunu yapıyor. Fiyatları düşürmezlerse pamuk bu fiyatlarla, bu desteklerle, bu primlerle üretime devam ederse umuyorum ki önümüzdeki sene çok daha güzel bir sene olacak. Ve çiftçinin yüzünü güldürecek. Çünkü artık çiftçinin yüzü mısırla falan gülmüyor. O yüzden bu ovanın tekrar beyaza bürünmesi, beyaz altına dönmesi lazım" diye konuştu.
İnceler, "Pamuk fiyatı korunursa güzel bir rakam olur. Önemli olan bu rakamların korunmasıdır. Çiftçinin küstüğü yıllarda 1 liraya falan satıldı. 3 lira iyi bir fiyat" dedi.
Türkiye'de pamuk üretiminde yüzde 25 civarında bir artışın olduğunu kaydeden İnceler, Manisa'da da belli bir artışın olduğunu ifade etti. Manisa'nın pamuk ekiminde en riskli bölgelerden biri olduğunun altını çizen İnceler, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çünkü burada mısır verim yapıyor. Pamukta para kazandırmaya başlarsa sanıyorum tekrar pamuğa dönülecek."
Kullanılan mazotun yüzde 60'sının vergiye gittiğine dikkat çeken İnceler, devletin denizcilere vergi gibi pamuk üreticilerine önceden vermesi gerektiğinin belirterek, bakanlığın bu konuda çalışmalar yaptığını vurguladı.
Havalarda iyi giderse ekim ayında hasadın başlayacağını dile getiren İnceler, şuan için pamuk tarlalarında herhangi bir zararın olmadığını belirtti. İnceler, "Herhangi bir yerde kurtlu falan diye bir bilgi almadık. İnşallah herkesin yüzü güler" diye konuştu.
(AY-Y)

22.08.2017 15:16:13 TSI
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