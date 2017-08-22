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Niğde Belediyesi personeline sağlık taraması



(Fotoğraflı)



NİĞDE (İHA) - Niğde Belediyesi bünyesinde çalışan memur ve sözleşmeli personel İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında sağlık taramasından geçti. Solunum, odyometri ve akciğer testinin yapıldığı sağlık taraması kapsamında elde edilecek veriler personele ait sağlık takibi dosyalarına işlenmesi sağlandı.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, rutin olarak yılda bir kez yapılması planlanan sağlık taraması özel bir firmanın sağlık ekibi tarafından yapıldı.

Niğde Belediyesi'nde çalışan sözleşmeli personel ve memurlar belediye önünde kurulan mobil sağlık tarama aracında geniş kapsamlı sağlık taramasından geçti. Tarama kapsamında akciğer testi, odyometri ve solumun testi yapıldı.

Bu arada ortaya çıkabilecek sağlık problemlerinin önceden belirlenmesinin yanı sıra, mevcut sağlık problemlerinin ortaya koyulmasının amaçlandığı sağlık taramasında elde edilecek sonuçlar, çeşitli testlerden geçirilen işçi ve memurların sağlık takip dosyalarına işleniyor.

(YE-AÖ-Y)



22.08.2017 15:18:15 TSI

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