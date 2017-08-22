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Arpaçay'da resmi evrakta sahtecilik



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Arpaçay'da yapılan yol kontrollerinde durdurulan bir aracın yapılan sorgusunda plakasının başka bir araca ait olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Arpaçay Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Tepecik Köyü yolunda yapılan yol kontrolünde durdurulan ve H.T.'nin kullandığı 76 DD 189 plakalı aracın yapılan plaka sorgusunda, 76 DD 189 plakalı aracın Lada marka araca çıktığı,

Ancak plaka takılı aracın Renault Megane araç olduğu anlaşıldı. Araçta jandarma ekiplerince yapılan detaylı incelemede, araç motor numarasının ve şase numarasının kazınarak silindiği ve araç ruhsatının bulunmadığı tespit edildi.

Olayla ilgili olarak Arpaçay Cumhuriyet Savcısı'na bilgi veren jandarma, Savcının talimatıyla aracın gerçek sahibinin, plakasının, şase numarasının ve motor numarasının tespit edilmesi için aracı Erzurum Polis Kriminal Daire Başkanlığı'na sevk edildi.

Konuyla ilgili şüpheli araç sürücüsü H.T. Savcının talimatı ile resmi belgede sahtecilik suçundan ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Araç plakasının gerçek sahibi ise Erzurum Polis Kriminal Daire Başkanlığı'ndan gelecek rapor ile belli olacak.

(IÇ-AA-Y)



22.08.2017 15:24:19 TSI

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