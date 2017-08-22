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Niğde Belediyesi Kurban Bayramı'na hazır



(Fotoğraflı)



NİĞDE (İHA) - Niğde Belediyesi, her bayram olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da hizmetlerin aksamaması için gerekli olan tüm tedbirleri aldı. Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan rutin hizmetlerin devam etmesi için belediyenin ilgili birimlerindeki personelin Kurban Bayramı süresince 24 saat görev başında olacağını söyledi.

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Hayvan Pazarı'nda da incelemelerde bulundu. Belediye ekiplerinin bayram boyunca 24 saat görev başında olacaklarını ifade eden Akdoğan vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmeleri amacı ile her türlü tedbirleri aldıklarını vurguladı. Başkan Akdoğan olası bir sorun yada talepte vatandaşların Niğde Belediyesi'ne ait 232 35 50 numaralı telefondan da 24 saat boyunca ulaşabileceklerinin altını çizdi.

Başkan Akdoğan, "Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl kapalı Hayvan Pazarı, küçükbaş hayvan padoklarında 4 bin 500, büyükbaş hayvan padoklarında ise bin 150 hayvanın barınacağı kapasiteye ulaşarak iki katına çıkarılmış ve hizmete sunulmuştu. Bu yıl da yine kapalı hayvan pazarımız vatandaşımızın hizmetinde olacak. Belediyemizin ilgili müdürlüklerindeki personelimiz de vatandaşımızın rahat bir bayram geçirmesi için Kurban Bayramı tatili boyunca, halkımızın hizmetinde olacak" dedi.

Bu arada Niğde Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, kurban kesimi esnasında veya öncesinde meydana gelebilecek olumsuzlukların önlenmesi için "Kurbanlık Yakalama Timi" oluşturdu. Profesyonel bir ekipten oluşan tim, uyuşturucu iğneyle kaçan kurbanlıklara zarar vermeden müdahale edebilecek. Vatandaşlar kaçan kurbanlıkları için 0507 119 97 50 numaralı telefondan yardım isteyebilecek.

Kurbanlık Alırken Dikkat

Niğde Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü de kurbanlık alırken dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgi verdi. Kurbanlık hayvanların, sağlıklı, besili, organlarının tam ve eksiksiz olmasına dikkat edilmesi istenen açıklamada, kurbanlık hayvanların kulaklarında küpe olması, büyükbaş hayvanların 2 yaşını, koyun ve keçilerin 1 yaşını doldurmuş olmaları, kuzuların ise 6 aydan büyük olmasına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

Kurban Kesim Yerleri Belirlendi

Bu arada vatandaşlar; Niğde Belediyesi Hıdırlık Mevkii Yeni Mezbahası, Tarım Açık Cezaevi Müdürlüğü Mezbahası, Pazartesi Pazarı yanındaki eski Köy Garajı, Yeşilburç Yolu üzerindeki Kapalı Pazar Yeri, Özbelde Mevkii Hakan Spor Tesisleri önü, Afife Hanım Camii yanındaki eski Zahire Pazarı'nda hijyenik, hızlı ve rahat bir şekilde kesim yapabilecek. Umuma açık yerlerde, parklarda, caddelerde, meydanlarda ve sokaklarda ise kurban kesimi yapılamayacak.

(YE-AÖ-Y)



22.08.2017 15:26:13 TSI

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