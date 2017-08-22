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Başkan Ayaz'dan esnaf ve vatandaşlara ziyaret

22 Ağustos 2017 Salı, 15:34
Başkan Ayaz'dan esnaf ve vatandaşlara ziyaret
Başkan Ayaz'dan esnaf ve vatandaşlara ziyaret

(Fotoğraflı)

Cihan Atik
KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, yapımı devam eden ve tamamlanan hizmetleri yerinde inceliyor.
Başiskele Belediyesi 2017 yılı yatırım programı içerisinde planlanan tüm çalışmaları tamamlanmak üzere. Park Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü'nün yoğun olarak çalıştığı bölgelerde çalışmalar bir bir tamamlanırken esnaf ziyaretleri ve yapılan mahalle toplantılarında vatandaşlar tarafından iletilen istek ve önerilerde dikkate alınıyor. Asfalt çalışmaları, park yapım çalışmaları ve ilçede devam eden diğer hizmetlerin sürekli takibinde olan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, hizmetlerin gerçekleştiği cadde ve sokaklarda ikamet eden vatandaşlar ve esnafla da bir araya gelerek onlarla sohbet etti.
Son olarak Vezirçiftliği Mahallesi'ni Meclis Üyeleri İbrahim İbrahimoğlu, Ali Arslan ve Mahalle Muhtarı Bahattin Aktepe ile gezen Başkan Ayaz, yapılması planlanan ve yapımı tamamlanan çalışmaları yerinde gördü. Esnaflık yapan vatandaşların işyerleri ile bazı derneklere de uğrayan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz Başiskele'de çözüm odaklı tüm çalışmaların gerçekleştiğini kalıcı eserler bırakmak için tüm çalışmaların titizlikle yapıldığını belirtti.
(GY-Y)

22.08.2017 15:36:41 TSI
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