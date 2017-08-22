YEREL HABERLER / YOZGAT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yozgat'ta amatör spor kulüplerine malzeme desteği

Yozgat'ta amatör spor kulüplerine malzeme desteği



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta amatör spor kulüplerini desteklemek amacıyla İl Özel idaresi tarafından alınan spor malzemeleri düzenlenen törenle kulüp temsilcilerine verildi.

Rıza Kayaalp Spor Salonunda gerçekleştirilen dağıtım törenine Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Vali Yardımcısı Salih Altun, Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, amatör spor yöneticileri ve sporcular katıldı. Dağıtım töreninde kulüplere forma, eşofman, krampon, tozluk gibi spor malzemeleri verildi.

Törende konuşan Vali Kemal Yurtnaç, amatör spora verdikleri desteğin günden güne artacağını söyleyerek,"Amatör spor tüm sporların alt yapısıdır. Gençlerimizi amatör sporla buluşturmazsak onların geleceğine dair hedeflerinde sapmalar olabilir. Spor deyince ilk olarak futbol aklımıza geliyor ama biz her türlü spora kucak açıyoruz. İnanıyorum ki bu sene futbolda Yozgatspor profesyonel lige çıkarak yeni bir kapıyı aralayacaktır. Ancak profesyonel ligin altında da bir temel olması lazım. O temelde amatör spordur. Amatör sporu desteklediğimizde gençleri sporla buluşturduğumuzda profesyonel sporunda alt yapısı oluşacaktır" dedi.

Sporun temelinin centilmenlik, ahlak ve çalışkanlık olduğunu belirten Vali Yurtnaç,"Sporda centilmenliği hiçbir zaman bırakmayacağız. Spor kardeşliktir kavga değildir. Ortamı, asayişi bozarak spor yaptığınızı sakın düşünmeyin. İlkeli, itibarlı ve ahlaklı olun yenilin hiç önemli değil. Eğer bu tarzda giderseniz bizim amatör spora desteğimiz de giderek artacaktır" şeklinde konuştu.

Sorgun'daki engelli basketbol takımına da bu sene içerisinde gerekli desteği vereceklerini hatırlatan Vali Yurtnaç,"Engelli kardeşlerimizi hayata kazandıracağız. Onlar pozitif ayrımcılık vereceğimiz insanlar, hayata tutunması gereken insanlar. Onlara vereceğimiz desteklerle de engelli basketbol takımımızı geçen yıldan daha iyi bir duruma getireceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ise geçen yıl Yozgat amatör spor liglerinde başarı gösteren kulüplere kupaları Vali Yurtnaç tarafından verilirken kupa töreninin ardından spor malzemeleri kulüplere dağıtıldı.

(BMG-UY-Y-)



22.08.2017 15:49:17 TSI

NNNN

