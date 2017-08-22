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Van'ın temel eğitimi değerlendirildi

- Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi temel eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Şükrü Akyüz

VAN (İHA) - Van'da İlçe Milli Eğitim Şube müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen temel eğitim değerlendirme toplantısında, yeni eğitim-öğretim yılına yönelik birçok konuda fikir alışverişi yapılarak, atılacak adımlar değerlendirildi.

Edremit ilçesi Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü M. Şirin Atlı başkanlığında yapılan toplantıya 13 ilçeden şube müdürleri katıldı. 2016-2017 eğitim-öğretim yılı genel değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda 2017-2018 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları, müfredat programları hazırlık çalışmaları, okul ve pansiyonların genel durumlarının değerlendirilmesi, devam erişim eylem planı çalışmaları, destekleme ve yetiştirme kursları, okullardaki sosyal ve kültürel faaliyetler gibi konular görüşüldü. Van ilinin istatistik oranlarının artık Bakanlık tarafından yakinen takip edildiğini belirten İl Milli Eğitim Şube Müdürü M. Şirin Atlı, Van'ın akademik anlamda kendini en iyi geliştiren iller arasında yer aldığını söyledi. 3-4 yıldan bu yana eğitimde iyi bir ivmenin yakalandığını, Türkiye ortalaması ile Van ortalaması arasındaki makasın gittikçe daraldığına değinen Atlı, Van'daki tüm okulların sosyal, kültürel ve akademik alanda gösterdikleri performansı yakinen takip ettiklerini belirtti. İstatistiki çalışmaları her ilçeye ve her okula gönderdiklerini belirten Atlı, bu konuda ilçe milli eğitim müdürlerinin ve şube müdürlerinin sürekli okul müdürleri ile istişare halinde, takip halinde ve yönlendirici durumda olmaları gerektiğini söyledi.

(EKİP-ŞAK-Y)



22.08.2017 16:07:31 TSI

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