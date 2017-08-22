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Gebze'de mezarlıklarda çalışmalar sürüyor



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde mezarlıklarda çalışmalarına hız verdi.

Park ve bahçeler müdürlüğüne bağlı ekipler Merkez mezarlığı, Osman Yılmaz, Adem Yavuz, Mimar Sinan, Pelitli mezarlıklarının yanı sıra kırsal mahallelerinde bulunan tüm mezarlıklarda yabani ot temizliği ve budama çalışmalarını sürdürüyor. Gebzelilerin Kurban Bayramında mezarlık ziyaretlerini daha rahat yapabilmeleri için çalışmalarını sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler mezarlıklarda çevre düzenlemeleri de gerçekleştiriyor.

(UK-GY-Y)



22.08.2017 16:18:14 TSI

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