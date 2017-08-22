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Dost Eller Kurban Bayramı'nda da yanınızda



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Edirne Belediyesi Dost Eller Dayanışma Evi'ne gelen yardımlar Kurban Bayramında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Edirnelilerin duyarlı vatandaşları sayesinde Dost Eller Dayanışma Evi'ne gelen yardımların her geçen gün arttığını anlatan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Bayramlar birliktir, paylaşmaktır, kardeşliktir. Hep birlikte daha mutlu yarınlara" dedi.

Başkan Recep Gürkan'ın en önemli projelerinden biri olan Edirne Belediyesi Dost Eller Dayanışma Evi, Edirnelilerin yardımlarıyla her geçen gün büyümeye devam ediyor. Edirne Belediyesi, Ramazan Bayramında olduğu gibi yine gelen yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Kullanılmayan ancak kullanabilir durumda olan kıyafet, oyuncak ve kitapların Dost Eller Dayanışma Evi'ne Edirneliler tarafından ulaştırılmaya devam ettiğini belirten

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, gelen yardımların Kurban Bayramı'nda da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını söyledi. Gürkan, bu kapsamda Dost Eller Dayanışma Evi'nin Arife Günü öğlene kadar açık tutulacağını ifade etti. Edirne Belediyesi Dost Eller Dayanışma Evi'ne gelen yardımların bakımının, temizliğinin ve tadilatlarının ilgili personel tarafından yapılarak kullanıma hazır hale getirildiğini belirten Gürkan, İhtiyaç sahiplerinin, ihtiyaçlarını Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bildirmesinin yeterli olacağını söyledi.

Müslüman alemi için birlik ve beraberliğin sembolü olan bayramların çok önemli olduğunu anlatan Gürkan, "Bayramlar birliktir, paylaşmaktır, kardeşliktir. Edirneliler, bu bayramda da paylaşmanın mutluluğunu yaşayacak, yardımlar kimsenin gururu incitilmeden yerine ulaşacaktır. Edirne Belediyesi Dost Eller Dayanışma Evi, Kurban Bayramında da vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek. Yardım etmek isteyenler Arife Günü öğlene kadar yardımlarını buraya iletebilirler. Yardımlardan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızda Arife Günü'ne kadar bize müracaat edebilirler" diye konuştu.

Yardım almak isteyen vatandaşlar ise dilekçe, nüfus cüzdan fotokopisi ve bağlı bulundukları mahalle muhtarlığından muhtaçlık belgesiyle birlikte başvurularını Edirne Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne yapabilecek.

(KU-MEF-Y)



22.08.2017 16:19:55 TSI

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