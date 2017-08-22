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Vali Çakacak'dan TEI'ye ziyaret

22 Ağustos 2017 Salı, 16:25
Vali Çakacak'dan TEI'ye ziyaret
Vali Çakacak'dan TEI'ye ziyaret
- Vali Özdemir Çakacak:
- "TEI devamlı kendini yenileyen bir kuruluştur"

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş. (TEI) Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit'e ziyarette bulundu.
Eskişehir'deki görevine ilk başladığı zaman kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Genel Müdür Akşit'e teşekkürlerini ileten Vali Çakacak, Eskişehir'in havacılık sektöründe gelişmesine katkı sağlayan TEI yönetimini tebrik etti. TEI'nin yaptığı çalışmaları takdirle karşılayan Vali Çakacak, ürettiği projeler ve kendini devamlı yenileyen ve teknolojik çalışmalar yapan TEI'yi ülke sanayisine büyük katma değer sağlayan bir kuruluş olarak nitelendirdi.
Havacılık alanında Eskişehir'in dünyada söz sahibi haline geldiğini hatırlatan Vali Çakacak, savunma ve havacılık alanında faaliyet gösteren firmaların arasındaki eşgüdüm ve işbirliğinin bu başarıyı getirdiğini söyledi. Sözlerinin sonunda Vali Çakacak, verdiği bilgiler için Müdür Akşit'e teşekkür etti.
Ziyareti kabulden dolayı duyduğu memnuniyeti bildiren Müdür Akşit ise, Vali Çakacak'a yapılan çalışmalar hakkında çeşitli bilgiler verdi. Askeri veya sivil, gökyüzünde uçan her 2 uçaktan 1 tanesinde TEI parçasının bulunduğunu kaydeden Müdür Akşit, "Gelen taleplere göre bizde yatırımlarımızı genişletiyoruz. Savunma sanayi alanında bağlı bulunduğumuz TAI'den sonra ihracatta ikinci sıradayız. Eğitim kalitesi yüksek bin 934 çalışanımız var. Kalite açısından 3 bin 672 firma arasında TEI dünyada ilk 5 arasında yer almaktadır" ifadelerini kullandı.
Ayrıca havacılıkta kullanılan güç sistemleri ve türevleri için küresel ölçekte, rekabetçi, sürdürülebilir ve özgün ürünler tasarlayan, üreten ve servis hizmeti veren lider bir motor şirketi haline gelmenin tek amaçları olduğunu söyleyen Müdür Akşit, "Yeni nesil üretilen yolcu uçaklarının dünyadaki en büyük tedarikçisi biziz. Buda bize çok büyük gurur veriyor. Şuan kalitemiz ve üretimimizle dünyada en iyi yerdeyiz. Yan sanayi alanında çalıştığımız firmalarımıza çeşitli eğitimler veriyoruz. Yan sanayiye verdiğimiz destekle iyi bir iş hacmi kazandırıyor, ciddi bir istihdam sağlıyoruz" diye konuştu.
Eskişehir Havacılık Kümelenmesi Derneği'nin de kurucu üyelerinden biri olduklarını aktaran Müdür Akşit, yeni tasarımlar üzerinde çalıştıklarını sözlerine ekledi.
Bilgilendirme toplantısının ardından Müdür Akşit, Vali Çakacak'a fabrika sahasını gezdirdi. Daha sonra Vali Çakacak TEI'den ayrıldı.
(MK-AS-Y)

22.08.2017 16:27:54 TSI
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