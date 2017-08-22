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İGM Başkanı Çakır, "Asfalt ekipleri Akçakoca'ya gelecek"

22 Ağustos 2017 Salı, 16:33
İGM Başkanı Çakır, "Asfalt ekipleri Akçakoca'ya gelecek"

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce İl Genel Meclis(İGM) Başkanı Dursun Çakır, Akçakoca köy yollarındaki asfalt çalışmalarının 15 gün içinde başlanacağını bildirdi.
Özel İdare asfalt ekiplerinin, 2017 yılı içinde planlanan program dahilinde Yığılca'da asfalt çalışması yaptığını dile getiren Çakır, Yığılca'da devam eden yol yapımının tamamlamasının ardından ekiplerin Akçakoca'ya geçeceğini dile getirdi. Özel idare ekiplerinin Akçakoca'da başlayacağı 2017 yılı sonuna kadar sürecek sıcak asfalt çalışmasına Karatavuk köyünden başlanacağını söyleyen Çakır, sırasıyla Sarıyayla, Yeniköy - Kurugöl arası başta olmak üzere Çiçekpınar ile Üniversite arasında yol çalışması yapılacağını söyledi.
Çakır, Karatavuk köyünde yarım kalan 2 kilometre sıcak asfalt çalışmasının tamamlanmasının ardından Sarayayla köyüne geçecek olan ekipler, eski asfaltı sökmekle işe başlayacak. Sarıyayla köyündeki baraj şantiye sahasından Koçullu'da yapımı devam eden arıtma tesisine kadar olan yaklaşık 6 KM yola sıcak asfalt serileceğini dile getiren Çakır, Koçullu Arabacı köy arasında kalan bölümün ise, artırma tesisinde devam eden inşaatın tamamlanmasının ardından yapılacağını belirtti.
Köyüne, bağına bahçesine giden vatandaşların yaşadığı sıkıntının farkında olduğunu ve bildiğini söyleyen İGM Meclis başkanı Dursun Çakır son olarak, Çiçekpınar köyü ile Üniversite arasındaki yaklaşık 4,5 KM yolun da yıl sonuna kadar yetiştirilmeye çalışılacağını ifade etti.
(TT-GY-Y)

22.08.2017 16:37:04 TSI
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