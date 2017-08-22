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Erzurum'da İl Ekonomi ve Kalkınma toplantısı düzenlendi



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ERZURUM (İHA) - Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, İl Ekonomi ve Kalkınma Toplantısında yetkili kurumlara seslenerek, "Yatırımcılar ürkektir, sermaye ürkektir, ilgi alaka ister. Yatırımcı eğer aradığını bulamaz ise gider başka yerde yapar" dedi.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu başkanlığında bir araya gelen kurum ve özel sektör yetkilileri, Erzurum ekonomisine yapılan ve yapılacak olan yatırımlar ile cazibe merkezleri hakkında bilgi verdi. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen ve bu yıl birincisi düzenlenen toplantıda, yapılmakta veya yapılacak olan yatırımların önüne çıkabilecek problem ve sıkıntılarının hızla çözüme ulaştırılması ele alındı.

Toplantının açılışı konuşmasını yapan Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, yatırımcılara her türlü kolaylıkların gösterilmesi gerektiğini söyledi. Aksi taktirde yatırımın başka illere kayacağına dikkat çeken Vali Azizoğlu, "Bürokrasideki bütün arkadaşlarımız sürekli birbirleriyle iletişim halinde olmalı. Problemleri ve konuları çözmek için yazışmalarla zaman geçirmek yerine bir telefonla veya yüz yüze görüşerek sorunu çözmeli. Ardından yazışmalar yine devam etmeli. Hızlı görüşmeyle problemi ortadan kaldırmalıyız. Çünkü yatırımcılar tabiri caiz ise biraz nazlı insanlardır. Biraz ilgi alaka isterler. Yatırımcılar ürkektir, sermaye ürkektir, ilgi alaka görmezse gider başka yerde yapar. O zaman şimdiye kadar yaptığımız o güzel ev sahipliği artarak yapmak durumundayız. Kurumların ve arkadaşlarımızın bir sıkıntıları var ise bu vesile ile oturup konuşacağız, ortak çözümde buluşacağız" diye konuştu.

(AA-AA-Y)



22.08.2017 16:41:37 TSI

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