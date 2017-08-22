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Nilüfer Belediyesi meslek edindirmeye devam ediyor



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BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi, Türk Kızılayı Bursa Şubesi ve Uludağ Soroptimist Kulübü iş birliğiyle düzenlenen "Hasta ve Yaşlı Refakatçisi Eğitimi"ni tamamlayanlar, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Nilüfer Belediyesi, Türk Kızılayı Bursa Şubesi ve Uludağ Soroptimist Kulübü iş birliğiyle bakıma ihtiyaç duyan yaşlı ve hastaların daha bilinçli ellere teslim edilmesi için gerçekleştirilen "Hasta ve Yaşlı Bakım Refakatçisi Eğitimi" sona erdi. Odunluk Mahallesi'ndeki Kızılay Plaza'da gerçekleştirilen eğitimlerde uzman kişiler tarafından MMIP testi, ilkyardım eğitimi, beslenme ve uygulamalı eğitim verildi. 3 ay süren eğitimi tamamlayan 20 kişi, sertifika almaya hak kazandı. Eğitimi tamamlayanlar, Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde düzenlenen törenle sertifikalarına kavuştu. Törene, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Yalçın Işıkyıldız, Uludağ Soroptimist Kulübü Başkanı Dilek Cesur, Türk Kızılayı Bursa Şube Başkanı İbrahim Dokunmazer de katıldı.

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Yalçın Işıkyıldız, "İstihdama önemli bir katkı olduğunu düşündüğümüz bu eğitime destek veren, katkıda bulunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ama özellikle, bu eğitime katılan her birinize yürekten teşekkürler. Bu konudaki eğitimlerimizi, Uludağ Soroptimist Kulübü iş birliğiyle her yıl düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Yardımcısı Işıkyıldız, sertifikalarını alan katılımcıların, Nilüfer Belediyesi İş ve Meslek Edindirme Bürosu'na gelen talepler doğrultusunda işe yönlendirildiklerini de kaydetti.

Türkiye'de kadınların ve genç kızların toplum içinde daha iyi noktalara gelmelerini ve iş hayatı içinde yer almalarını hedeflediklerini belirten Uludağ Soroptimist Kulübü Başkanı Dilek Cesur da, "Bu anlamda uzun yıllardır Nilüfer Belediyesi iş birliğiyle birçok eğitime imza attık. Yapılan araştırmalara göre kadınların iş hayatına atılmasındaki en önemli sorunlardan biri de bakmakla sorumlu oldukları çocukları, yaşlıları ya da hastaları olması. Verdiğimiz eğitim, katılımcıları bir yandan meslek sahibi yaparken, bir yandan da kadınların iş hayatına atılmasına olanak sağlıyor. Anlamlı ve verimli bir çalışmayı el birliğiyle gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Türk Kızılayı Bursa Şube Başkanı İbrahim Dokunmazer de şöyle konuştu: "Nilüfer Belediyesi'nin bu konuya verdiği önemi biliyoruz. Biz de Türk Kızılayı Bursa Şubesi olarak bu konuya elimizden geldiğince destek oluyoruz. Nilüfer Belediyesi'nin bu çalışması diğer kurumlara da örnek olmalı."

Eğitim alan katılımcılar da duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Verilen eğitimin çok anlamlı olduğu ifade eden katılımcılar, bu tür çalışmaların daha da yaygınlaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Yalçın Işıkyıldız, Uludağ Soroptimist Kulübü Başkanı Dilek Cesur ve Türk Kızılayı Bursa Şube Başkanı İbrahim Dokunmazer ile birlikte katılımcılara sertifikalarını verdi.

(MŞ)



22.08.2017 17:14:58 TSI

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