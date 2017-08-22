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Vali Ustaoğlu'ndan belediye kurslarına ziyaret



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, belediyesi tarafından yürütülen kursları ziyaret etti.

Bitlis Belediyesi bünyesinde daha fazla kurs açılması için talimatlar veren Vali Ustaoğlu, bu konuda belediye olarak tüm imkanlarını kullanacaklarını söyledi. Asıl amaçlarının kadın emeğinin görünmesini sağlamak olduğunu belirten Vali Ustaoğlu, "Kadınlarımızın el emeği göz nuru ile yaptıkları ürünleri aile ekonomilerine katkı sağlamalarını sağlamak olacaktır" dedi.

Bitlis Belediyesine ait Kurubulak Semtinde bulunan Kadın Toplum Merkezini ziyaret eden Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ustaoğlu, burada eğitim gören kadınlar ve gençlerle uzun süre sohbet etti. Özellikle Toplum merkezinde bulunan spor salonu, kurs sınıfları ve kursları ziyaret eden Ustaoğlu, eksiklikler hakkında bilgi aldı. Kadınlara pozitif ayrımcılık uygulanmasını istediklerini belirten Vali Ustaoğlu, "Önümüzdeki süreçte kadın merkezimizi daha da büyüteceğiz" şeklinde konuştu.

Toplum merkezinde bulunan çocukların oyun isteğini de geri çevirmeyen Ustaoğlu, langırt oynadı. Daha sonra da vatandaşların sorunlarını dinleyerek gerekli notlar aldı.

(VO-ŞAK-Y)



22.08.2017 17:20:41 TSI

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