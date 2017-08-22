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Recep Konuk kararından vazgeçirilmeye çalışılıyor



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KONYA (İHA) - Konya Pancar Ekicileri Kooperatifinin olağan genel kurulunda aday olmayacağını açıklayan Recep Konuk'un kararından vazgeçerek tekrar aday olması istendi.

AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifinin 26 Ağustos 2017'de gerçekleştirilecek olağan genel kurulunda aday olmayacağını açıklamasının ardından sivil toplum kuruluşları Konuk'u bu kararından vazgeçirmeye çalışıyor. 23 Ağustos Çarşamba günü Çumra ilçesinden konvoyla yola çıkacak çiftçilerin saat 15.00'de Konya Şeker Fabrikası önüne gelerek Recep Konuk'un yeniden aday olmasını isteyeceği öğrenildi. "Sende taşın altına elini koy Haydi Konya" diyerek sosyal medya üzerinden örgütlenen çiftçiler Konyalıları da programa davet etti.

Öte yandan Seydişehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan toplantıda Seydişehirli Sivil Toplum Kuruluşları ortak karar alarak Recep Konuk'un tekrar aday olmasını istedi. Toplantıya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemal Küçük, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Ünver, Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Muzaffer Çatal, MÜSİAD Seydişehir Şube Başkan Vekili Hüseyin Gülpınar, Şoförler Odası Başkanı Hasan Ünvar, Minibüs Kooperatifçileri Odası Güntekin Kıyak, Kızılay Şube Başkanı Tevfik Balcı, Türk Hava Kurumu Şube Başkan Yardımcısı Süleyman Torun, Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Memiş Göktepe, Ümit Çocukları Derneği Başkanı Münevver Yalçınkaya, Muhtarlar Derneği Başkanı Ramazan Demiray, Gevrekli Sulama Belediye Başkanı Hasan Çalı, Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı Tahsin Özden katıldı.

(İHA-İP-Y)



22.08.2017 17:24:11 TSI

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