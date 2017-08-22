YEREL HABERLER / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kahramanmaraş itfaiyesi 2 yılda 12 bin kez arandı

Kahramanmaraş itfaiyesi 2 yılda 12 bin kez arandı

- Kahramanmaraş'ta acil durum telefonlarının tek çatı altında toplanmasıyla birlikte itfaiyeye gelen ihbar telefonlarının sayısı 12 bin 218 olarak kayıtlara geçti



(Fotoğraflı)



Muhammet Özer

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, acil durum telefonlarının tek çatı altında toplandığı tarihten bu yana geçen 2 yıllık süreçte 12 bin kez arandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan verilerine göre, Kahramanmaraş'ta acil durum telefonlarının tek çatı altında toplanmasıyla birlikte itfaiyeye gelen ihbar telefonlarının sayısı 12 bin 218 olarak kayıtlara geçti.

15 Temmuz 2015 tarihinden 17 Ağustos 2017 tarihine kadar olan zaman dilimi içerisinde Kahramnmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine gelen şikayetlerin arasında; kuru ot yangınına müdahale sayısı 2 bin 545 ile birinci sırada yer alırken, anız yangınları bin 478, kapı açma 627, 531 adet çöplük yangını, kedi-köpek kurtarma sayısı 531, ev yangını 515, trafik kazalarına müdahale sayısı 386, araçta sıkışan insana müdahale sayısı 318, ağaç yangınları 291 ve 268 araç yangınına müdahale etti.

Diğerler aramalar ise, su baskınları, ağaç devrilmeleri, asansörde mahsur kalma, baca ve çatı uçması, bina çökmesi, buz-sarkıt müdahalesi, boğulma, büyükbaş hayvan kurtarma, çatı çökmesi, dağda mahsur kalma, elektrik kontağı, fabrika yangını, göçük, intihar, iş kazası, metruk bina, orman yangını, sulama, sıva ve tabela düşmesi, toprak kayması, falezlerden düşme, yılan yakalama gibi olaylar için de 4 bin 741 kere itfaiye arandı.

(OZR-Y)



22.08.2017 17:26:52 TSI

NNNN

