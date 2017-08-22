Safranbolu'da hacı adayları dualarla uğurlandı
(Fotoğraflı)
Yasin Erdem
KARABÜK (İHA) - Safranbolu'da kutsal topraklara gidecek hacı adayları törenle uğurlandı.
Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Ürkmezer ve çok sayıda vatandaşın katıldığı uğurlama töreni Kuranı Kerim Tilaveti ile başladı.
Düzenlenen törende konuşan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Fatih Ürkmezer, Safranbolu'dan 45 hacı adayının kutsal bir yolculuğa çıktığını söyledi.
Ürkmezer, " İnşallah sağlıklı sıhhatli bir şekilde hac görevinizi yerine getirerek tekrar sevdiklerinize kavuşurlar. Cenab-ı Hak, kutsal topraklarda ülkemizin birlik ve beraberliği, sevdikleri için dualar etmeyi nasip etsin inşallah." dedi.
İlçe Müftü Vekili Mustafa Canlı'nın duasının ardından hacı adayları kutsal topraklara hareket etti.
(YE-YE-Y)
22.08.2017 17:29:20 TSI
NNNN