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İlkadımlı miniklerin belge heyecanı

- İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok:

- "12 yaşından küçük yavrularımıza Kur'an eğitimi verdiğim için yargılanmış ve ceza almıştım"

- "Ceza aldığım günlerden takdir verdiğimiz günlere gelmek onur verici"



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - İLKEM Etüt Merkezi Yaz Kur'an Kursu'nu başarıyla tamamlayan minikler başarı belgelerini İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un elinden aldı.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok programda yaptığı konuşmada, "Milli Gençlik Vakfı Başkanı olarak görev yaptığım yıllarda 12 yaşından küçük yavrularımıza Kur'an eğitimi verdiğim için yargılanmış ve ceza almıştım. Ama bu gün 15 yıllık AK Parti hükümetinin getirileriyle evlatlarımız küçük yaşlarda Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'i rahatlıkla okuyacakları birçok ortamlar sağlanıyor, dinimizi huzurlu bir şekilde tanıyabiliyor" dedi.

İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren İLKEM Etüt ve Eğitim Merkezlerinin düzenledikleri yaz kursları ile İlkadımlıların takdirini kazanıyor.

Kadifekale İLKEM'de, bu yıl yoğun bir katılım ile gerçekleşen yaz kurslarında 90'dan fazla öğrenci 5 hafta boyunca Kur'an-ı Kerim ve dini eğitim gördü. Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra temel dini bilgiler, 5 vakit namaz, abdest, ezan ve müezzinlik gibi uygulamaları gerçekleştiren minik öğrenciler eğlendirici etkinliklerle de sosyal becerilerini geliştirmiş oldular.

Yaz kursu öğrencileri için düzenlenen belge takdim programı Kadifekale İLKEM Etüt Eğitim Merkezi salonunda icra edildi. Program yaz kursu öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim okumaları ile başladı. Ardından ilahi ve ezgiler okundu. Salâvatlar ve Kelime-i Tevhid'ler eşliğinde öğrenciler okudukları sureler ile velileri mest ederken başarı belgelerini İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un elinden aldılar. Minik öğrenciler yaz kursundan mutlu ayrıldıklarını söylerken programa katılan veliler evlatlarının bu güzel başarılarına vesile olan Başkan Tok'a teşekkür ettiler.



"Ceza aldığım günlerden takdir verdiğim günlere"

Başarılı geçen ve birçok öğrenciye yaz tatili boyunca farklı dallarda kurs vererek eğitimlerine büyük ölçüde katkı sağlayan İLKEM'in eğitim kadrosuna teşekkür ederek sözlerine başlayan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Bu yaz tatilinde gezmek yerine gelip burada bu eğitime katıldıkları için çocuklarımızı gönülden kutluyorum. Bundan yıllar önce başkanı olduğum bir vakıfta 12 yaşından küçük yavrularımıza Kur'an eğitimi verdiğim için yargılanmış ve ceza almıştım. Ama şimdi ülkemizin geldiği noktada büyük bir ilçenin belediye başkanı olarak üstelik belediyeye bağlı bir kurum tarafından verilen Kur'an kursundan mezun olan evlatlarımıza başarı belgesi veriyorum. Ceza aldığım günlerden takdir verdiğimiz günlere gelmek onur verici. Bu özgürlüğün, demokrasinin ve gelişmişliğin en büyük örneklerinden biridir. Ülkemizi bu durumda gördüğüm için Allah'a şükrediyorum ve burada yaz boyunca güzel dinimizi öğrenen yavrularımızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

(SAM-SLH-Y)



22.08.2017 17:32:10 TSI

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