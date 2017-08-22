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Genel Sekreteri Yalçın'dan il müftülüğüne ziyaret



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın'dan il müftülüğüne ziyaret etti.

Genel Sekreteri Mustafa Yalçın İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ı makamında ziyaret etti. Müftü Arvas; Mustafa Yalçın'a ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Müftü Arvas, "İnsanların en hayırlısı insanlara yararlı olanıdır" mana ve hikmet dolu bu Hadis bizler için önemli mesajdır. Memleketlerin, beldelerin imarı için, insanların mutluluğu için çalışmak medeniyete hizmettir" dedi.

Kısa sohbetten sonra Genel Sekreter Yalçın'da ise müftülüğün hizmetlerini takdir ettiklerini, her hususta yardımcı olacaklarını ifade etti.

(EKİP-ŞAK-Y)



22.08.2017 17:41:15 TSI

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