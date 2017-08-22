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Badem Malatya toprağını çok sevdi



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MALATYA (İHA) - İnönü Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Tursun, bademin Malatya'da yetişen uyumlu bir bitki olduğunu ifade ederek "Özellikle de son birkaç yıldır bizdenmüthişbir badem fidanı talebi var, yetiştiremiyoruz" dedi.

Fakülte çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan İnönü Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Tursun Malatya'da kayısıya en güzel alternatiflerin badem ve ceviz gibi kültür bitkileri olduğunu dile getirdi. Fakültelerinde bademle ilgili çalışmaların da yapıldığına dikkat çeken Tursun, "Badem Malatya toprağını çok seviyor. Malatya'ya çok uyumlu bitkilerden bir tanesi. Özellikle de son birkaç yıldır bizdenmüthişbir badem fidanı talebi var, yetiştiremiyoruz. O yüzden bu sene biraz daha fidanyetiştirerek insanlara dağıtmaya çalışacağız. Bunun yanında diğer bitkileri de bizim fakültemizdeki deneme bahçelerinde yetiştiriyoruz. Burada çok da güzel ürün alınıyor" şeklinde konuştu.

Malatya'nın tarım ve ziraat konusunda bazı tropik bitkiler hariç bütün bitkilerin yetiştirildiği bir il olduğunu kaydeden Tursun, "Malatya'da ekonomiye baktığınız zaman insanların yüzde 50'ye yakın bir kısmı tarımla uğraşıyor. Malatya'da ekonominin yüzde 80'i tarıma dayalıdır. Bugünmüteahhitlerede sorsanız, araba galericilerine de sorsanız onlarda kayısıdan para kazanıyorlar" dedi.

Malatya'nın hayvancılık konusunda da Doğu Anadolu Bölgesinin merkezi olduğunu belirten Tursun, "Küçükbaş,büyükbaşve kanatlı konusunda, tavuk hindigibikümes hayvancılığı konusunda da Malatya DoğuAnadolu'nunhatta Türkiye'nin önde gelen yerlerinden bir tanesidir. Tavuk yetiştiriciliği olsa belki çoğu kimse bilmez ama Türkiye'de ilk beşe giren ilk üçe girenillerden bir tanesi Malatya olur. Eğer çevre illeri gezerseniz her yerde tavuk çiftliklerini görürsünüz. Bu da Malatya'ya 2-3 yıl boyuncaverilen destekle oldu. Bukonudada bengerçektenyöneticilere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Malatya'nınhem hayvancılık hem sebzecilik hem de meyvecilik konusunda potansiyelinin yüksek olduğunu dile getiren Dekan Tursun şunları söyledi:

"Türkiye'nin en büyük şeker fabrikalarından bir tanesi Malatya'da ve aktif halde.Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş veMalatya'dayetiştirilenşekeri işleyen bir fabrikamız var. Yine balıkçılık konusunda Türkiye'de üçüncü sıradadır. Son birkaç yıldır bu şekildeydi. Dört seneyi aşkın bir süredir buradayım daha öncesinden deMalatya'yıbiliyordum. Hekimhan'agittiğiniz de cevizin,Arapgir'deüzümün, Doğanşehir'e gittiğiniz zaman elmanın, Malatya merkeze geldiğinizdekayısının, Yeşilyurt'a gittiğiniz zaman kirazınolduğunuve bunların Türkiye'nin en güzel en kaliteli meyveler yetiştirildiği bir bölge olduğunu görüyorsunuz."

Ziraat Fakültesinin ileride Türkiye'de merkez olacağını da umduğunu dile getiren Tursun, "Rektörümüzün verdiği destek için ben hocamıza da teşekkür etmek istiyorum. İleriyedönükburanın çok farklı birfakülte olacağına ben canı gönülden inanan bir insanım" şeklinde konuştu.

(CÖ-SD-Y)



22.08.2017 18:07:41 TSI

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