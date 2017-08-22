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Sakatlar Derneği Uşak Şubesinden dolandırıcılık uyarısı



(Fotoğraflı)



Ferhat Bal

UŞAK (İHA) - Türkiye Sakatlar Derneği Uşak Şube Başkanı Salih Küçük, çevre illerden Uşak'a gelerek para toplayan kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Çevre illerden gelip Uşak Sakatlar Derneği adı altında ev ev dolaşarak para toplayan kişiler birçok vatandaşı dolandırıyor diyen Türkiye Sakatlar Derneği Uşak Şube Başkanı Salih Küçük bu tür kişilere vatandaşların itibar etmemeleri gerektiğini söyledi.

Derneğin kesinlikle bağış adı altında para toplamadığını anlatan Küçük Uşaklı vatandaşların bu konuda duyarlı olmalarını istedi. Türkiye Sakatlar Derneği Uşak Şubesinin Danıştay ve Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan dernek statüsünde olduğunu dile getiren Küçük, derneğin çeşitli faaliyetlerini kamuoyuyla paylaştığını yaptığı etkinlikleri duyurduğunu kesinlikle vatandaşlardan bağış adı altında para istenmediğini kaydetti.

Sakatlar Derneği adı altında para isteyen kişilere karşı Uşaklı vatandaşların duyarlı olmalarını böyle bir durum karşısında Emniyet birimlerine şikâyet etmelerini isteyen Küçük şunları dile getirdi; " Sakatlar Derneği adı altında çevre illerden ilimize gelip duygu sömürüsü yaparak para toplayan ve birçok vatandaşımızı kandıran sahtekârlara kesinlikle itibar etmeyiniz. Böyle kişilere rastladığınızda kimlik sorarak anında 155 polis imdat hattını arayarak şikâyet ediniz. Bu türlü kişilere imkân ve olanak vermeyin" dedi.

(FB-EÖ-MB-Y)



22.08.2017 18:10:22 TSI

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