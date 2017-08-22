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Yüksekova'da başıboş sokak köpekleri kısırlaştırılıyor

22 Ağustos 2017 Salı, 19:23
Yüksekova'da başıboş sokak köpekleri kısırlaştırılıyor
Yüksekova'da başıboş sokak köpekleri kısırlaştırılıyor

(Fotoğraflı)

Ömer Oğuz
HAKKARİ (İHA)  Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi ile Denge Veterinerlik Hizmetleri firmasının ortaklaşa başlattığı çalışma çerçevesinde, İstanbul'dan gelen ekip tarafından ilçe genelindeki sokak köpekleri toplatılarak, kısırlaştırma ve aşılama çalışmaları başlatıldı.
İlçenin değişik noktalarında yakalanan başıboş köpekler, kurulan mobil aracın yanında bulunan kafeslere konuluyor. Ekipler, köpeklere araç içerisindeki mobil ameliyathanede gerekli aşı, küpeleme, kayıt ve kısırlaştırma işlemlerini yaptıktan sonra, köpekleri aldıkları noktalara geri bırakıyor. İlk etapta 200 kadar başıboş köpeğin kısırlaştırılacağı belirtilirken, yürütülen çalışma ile ilgili açıklama yapan Yüksekova Belediyesi Çevre Sağlık ve Kontrol Müdürü Adil Özdil, "Şehir merkezimizde başıboş köpeklerle ilgili büyük bir sıkıntı var. Bu konuda vatandaşlar tarafından da şikâyetler söz konusuydu. İstanbul'dan getirttiğimiz uzman ekip 3 gündür geceli gündüzlü çalışıyor. Sokak hayvanları ile ilgili 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Yönetmelikleri gereği işlem yapmaktayız. İlçemizde yaklaşık 3 günden beri bir faaliyet yürütmekteyiz ve bu 3 gün içerisinde 80'e yakın köpek popülasyonu yaptık. Kent genelinde toplanan sokak hayvanları mobil kısırlaştırma aracına alınarak, gerekli aşı ve operasyonlardan geçiriyoruz. Sokak hayvanlarını kısırlaştırma, kuduz aşısı ve parazitsel bakımları yapıldıktan sonra kulaklarına küpe takıyoruz ve kayıt altına alıyoruz. İşlemi tamamlanan hayvanlar 24 saat müşahede altında tutup doğal ortamlarına geri bırakıyoruz. Amacımız; sokak hayvanlarının yok etmek değil, kontrolsüz bir şekilde artan popülasyonunu dengede tutabilmektir. Bu sayede sokak hayvanlarının da bir yaşam hakkının olduğunu göstermek, hem de halkla iç içe yaşayan bu hayvanların sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamaktır. Ayrıca şikâyeti olan vatandaşlarımız kendi Mahalle muhtarları aracılığıyla bize ulaşabilirler" şeklinde konuştu.
(ÖO-ŞAK-Y)

22.08.2017 19:23:16 TSI
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