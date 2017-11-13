YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? Üçüncü YÖKDİL sonuçları için tarih belli mi?

Yükseköğretim Kurulu ( YÖK) tarafından binlerce adayın katılımıyla 5 Kasım tarihinde gerçekleştirilen YÖKDİL sınavının ardından sonuçlar büyük heyecanla bekleniyor. Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar sık sık internet üzerinde "YÖKDİL sınav sonuçları ve "YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye araştırıyor. Peki YÖKDİL sonuçları için tarih belli mi? Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
İnternet üzerinde sık sık "YÖKDİL sınav sonuçları" aramasını yapan vatandaşlar, merakla sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Yükseköğretim Kurulu tarafından gerçekleştirilen YÖKDİL sınavının üçüncüsü, 5 Kasım'da binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilmişti.
Bilindiği üzere sınava katılan adaylar, kendilerine tanınan 180 dakika boyunca çoktan seçmeli 80 soruya doğru yanıt vermek için çaba göstermişti. Sınav değerlendirmelerinin 100 puan üzerinden yapılacağı YÖKDİL'de sonuçlar merakal bekleniyor.
Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili resmi bir bilgi bulunmamakta ancak geçtiğimiz sonuçlara bakıldığında 3. YÖKDİL sınav sonuçlarının 20 Kasım'dan sonra açıklanması tahmin ediliyor.
Bu sınava yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.
YÖKDİL sınavının geçerlilik süresi YDS ile eşdeğer olacak. Adaylar her iki sınava da girebilecekler ve her iki sınavında lisansüstü eğitim, doçentlik sınavı ve akademik yükseltme süreçleri ile sınırlı olmak üzere eşit geçerliliği olacaktır.
Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
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