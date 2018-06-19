HT Egeli'de yer alan habere göre, CHP İzmir İl Başkanlığı, 21 Haziran Perşembe günü Muharrem İnce’nin katılımıyla İzmir’de yapılacak ve katılım rekoru beklenen miting için hazırlıklarını tamamladı. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, mitingin İzmir’de yapılmış en büyük lider mitingi olacağını ifade ederek, tüm İzmirliler’i bu tarihi mitinge katılmaya davet etti. Yücel, “Tüm İzmirlileri, 21 Haziran saat 19.00’da Gündoğdu Meydanı’na bekliyoruz. Ailenizi, dostunuzu, mahallenizi, iş arkadaşlarınızı toplayın, bayrağınızı elinize alın gelin. O gün İzmir’in farkını gösterelim” diye konuştu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER