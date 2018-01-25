Show TV'de yayınlanan Zahide Yetiş'le programına konuk olan Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, yediklerinden pişman olmayan kilolu gencin anlattıkları karşısında krize girdi.

Genç, "Çayı şekersiz içerim, künefenin yanında hiç şekerli çay içmem" deyince Prof. Dr. Karatay, gülme krizine girdi.

canan karatay

Zahide Yetiş

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