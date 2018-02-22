Zeytin Dalı Harekâtı’nın ilk gününden beri Esad’la YPG’nin anlaştığı ve rejim güçlerinin Afrin’e girecekleri iddia ediliyordu ancak sahadaki parametreler ve şartlar bunun gerçekleşemeyeceğini gösterdi. Hem rejim hem de PKK/ YPG böyle bir manipülasyona niçin başvurdu, amaçları neydi? Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir, Türkiye’nin başarılı şekilde bertaraf ettiği bu girişimin amacını ve perde arkası gelişmelerini yazdı...

ANLAŞMA İDDİASI: YPG, bu hamleyi yaparak Esad’la etkileşim ve iletişim halinde olduğunu, Halep’ten Afrin’e doğru giden yollara ve güzergâha hâkim olduğunu göstermeye çalıştı. “Buraya istediğim zaman takviye militan sokabiliyorum” mesajını vermek istedi.

AMAÇ PROPAGANDA: Afrin kent merkezinde Esad ile uyumlu ya da müzahir kitleler TSK’nın operasyonuna karşı harekete geçirilmek istendi. Propaganda amaçlı bu girişimi, Reuters Haber Ajansı “YPG’ye yakın kaynaklara” dayandırarak geçti. “Milislerin Afrin’e girdikleri” haberi ise rejim ve Hizbullah yanlısı kaynaklarca manipüle edildi. Hizbullah ve rejim yanlısı Mayadin Televizyonu, araçlar içinde silahlı adamların görüntülerini yaydı. Buna Suriye Devlet Televizyonu eşlik etti.

ÖNCE GÜZERGÂH: Krizin yaşandığı ilk gün Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında TSK’ya gerekli direktifler verildi. Türk Hava Kuvvetleri jetleri tarafından bunların geçiş güzergâhları bombalandı. Obüsler de Harbul Sabah, Tel Cibbin, Hayfa Kallah köyleri civarındaki güzergâhları vurdu. Toplananlar, Afrin’e gitmekten vazgeçti.

SONRA YOLDA: Sözde Afrin’e tahkimat yapmaya çalışanlar, önceki gün şanslarını tekrar denedi. Halep’in Şeyh Maksut Mahallesi’ne 3 kilometre mesafedeki 2 askeri kışlada toplanan silahlı milisler, yine gündüz vakti, F-16’lar ve SİHA’ların hedefi olabileceklerini bilerek, tuhaf görüntüler verdi. Aralarında Kürtler ve Baas Partisi üyeleri vardı. Bu kez araçlarıyla ilerleyip Afrin’e doğru mesafe de aldılar ancak tam önlerine obüs mermileri düşünce geri dönüp kaçtılar.

TAM KUŞATMA: Bu girişimin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da söylediği gibi Afrin’in tam kuşatılması konusundaki planlara hız verildi. TSK, rejimin ve YPG’nin propaganda araçlarıyla Afrin’e müdahale etmesine ve burayı baskılamasına izin vermeyecek. Afrin-Halep güzergâhına odaklanan TSK unsurları, burayı havadan ve karadan gözetleme araçlarıyla kuşatma altına aldı. Bölgede her tür hareketlenmeye anında karşılık verilerek vurulacak. Kısa süre içinde buranın kara unsurlarıyla da kuşatılması amaçlanıyor. Mare-Tel Rifat hattı ve halen PKK’nın elinde bulunan Tel Rifat’ın batısı kontrol edilecek. Nubl ve Zahraa bölgelerine erişim tamamen kapatılacak.

YENİ GİRİŞİMLER: Yeni hamlenin Afrin’deki YPG’lilerin rejim askeri kıyafeti giyip sivillerle birlikte Afrin merkezde gösteri yapmaları, önemli noktalara Suriye bayrağı çekilmesi gibi eylemler olabileceği değerlendiriliyor. Bunları püskürtmeye karşı da tüm hazırlıklar yapılmış durumda.

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