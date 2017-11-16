Zonguldak'ta alkol tartışmasında babasını öldüren gence 15 yıl hapis

Zonguldak'ta geçen yıl aralarında alkol nedeniyle çıkan tartışmada babasını pompalı tüfekle ateş ederek öldüren gence 15 yıl hapis cezası verildi. Son sözü sorulan sanık, "Olay günü annemi öldüreceğinden çok korktum. Keşke olmasaydı. Çok pişmanım" dedi.
İHA'nın haberine göre, Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık İlker D. (20), tutuksuz sanık annesi Gülşen D. (37) ve sanık avukatı katıldı. Duruşmada sanığın avukatı ölen Erkan D.'nin çocuklarına babalık yapmadığını, eşini ve çocuklarını kendisine alkol parası getiren kişiler olarak gördüğünü söyledi.
Son sözü sorulan tutuklu sanık ise "Babam bizleri kendimi bildim bileli darp ediyordu. Olay günü annemi öldüreceğinden çok korktum. Ve ateş ettim. Keşke olmasaydı. Çok pişmanım" dedi."Yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan yargılanan sanık 18 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı. Sanığın cezası tahrik indirimiyle 15 yıla düşürüldü. Mahkeme tutuksuz sanık anne Gülşen D.'nin de 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
OLAY GÜNÜ
Edinilen bilgiye göre, olay geçen yıl 23 Mayıs günü Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kurtlar köyünde meydana geldi. İddialara göre, 37 yaşındaki Erkan D. ile 19 yaşındaki oğlu İlker D. arasında alkol nedeniyle tartışma yaşandı. Baba ile oğlu arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.
İddialara göre İlker D., pompalı tüfekle babasının göğsüne bir el ateş etti. Ağır yaralanan baba, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri İlker D. ve 37 yaşındaki annesi Gülşen D.'yi gözaltına aldı.
Cumhuriyet Savcısı olay yerine gelerek incelemede bulundu. Ailenin hurda toplamak için Balıkesir'den geldikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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