Zonguldak'ta bir kişinin 5 ay önce aldığı telefon elinde yandı

Zonguldak'ın Çaycuma yaşayan 38 yaşındaki Sezar Sapmaz'ın 5 ay önce sıfır olarak satın aldığı cep telefonu elinde yanmaya başladı. O anları kızına ait cep telefonuyla kaydeden talihsiz adam, firma yetkilisi ile yaptığı görüşmeyi "Hanımefendi dalga geçer gibi 'Bizim şirketimiz kusursuzdur. Biz kusursuz çalışırız' dedi" diye anlattı.

İHA'nın haberine göre, Çaycuma ilçesinde yaşayan iki çocuk babası 38 yaşındaki Sezar Sapmaz, 5 ay önce 6 taksitle bin 200 liraya sıfır cep telefonu satın aldı. Cep telefonu, masanın üzerinde titremeye başladı. İddialarına göre telefonu eline almaya başlayınca yandığını fark eden Sapmaz, can havliyle telefonu yere attı. Bu sırada evin tabanındaki döşeme de cep telefonuyla birlikte yanmaya başladı. Islak havluyla telefonu yerden alarak balkondan aşağıya atan Sezar Sapmaz, o anları da kızına ait cep telefonuyla görüntüledi.

Yaşadığı olayın üzerine cep telefonunu teknik servise gönderdiğini anlatan Sezar Sapmaz, "Sabah saatlerinde çocuğumu okula göndermek için uyanmıştım. Çocuğu okula gönderdim. Telefon masanın üzerinde kendi kendine titremeye başladı. Titreşime geçti. Ben birisinin aradığını düşündüm. Elime aldığımda üstünde tuhaf yazılar yazıyordu. O sırada yanmaya başladı. Bir anda tutuştu. Telefonu yere attım. Parke döşemeyi yapmaya başladı. Evde bu sırada 1 yaşındaki küçük çocuğum ile eşim vardı. Onları dışarıya çıkarttım. Hemen geri döndüğümde telefon adeta meşale gibi yanıyordu. Döşemeyi bile yaktı. Islak havlu yardımıyla telefonu balkondan aşağıya attım. Bu olayın altından sıkıntılı bir şey çıkabileceğini bildiğim için çocuğumun küçük bir telefonu var onunla hemen kamera kaydına başladım. Evimdeki o yaşananları görüntüledim. On beş dakika yanan telefona dokunamadım. Üretici firmaya telefonu garantili olarak gönderdik. Telefonu sıfır almıştım. 5 aylık bir telefon" dedi.

"ÜRÜNLERİMİZ KUSURSUZDUR, KULLANICI HATASI" YANITI

Telefonu tamire gönderdiğinin ertesi günün sabahı yetkililerin kendisini arayarak sorunun kullanıcı hatasından kaynaklandığını söylediklerini belirten Sapmaz, telefonda yaşadığı diyaloğu da şöyle aktardı:

"Servisten beni aradılar. Telefonun kullanıcı hatasından kaynaklandığını söylediler. Bende sebebini sorunca, 'Biz bunu daha dün akşam gönderdik. Ertesi sabah kullanıcı hatası diyorsunuz. Ne zaman Zonguldak'tan İstanbul'a gitti. Sabahın 08.30'unda buna nasıl hemen karar verdiniz' diye sordum. Bunun üzerine telefondaki hanımefendi dalga geçer gibi 'Bizim şirketimiz kusursuzdur. Biz kusursuz çalışırız' şeklinde konuşmaya başladı. Hakkımı arayacağımı söyleyince, benden 48 saatlik bir süre istediler. İkinci kez bana dönüş yaptılar. Telefonun camının kırık olduğunu söyleyip bir sürü sebep saydılar. Telefonun yandığını söyledim."

"BİR KERE DAHA SATMAYA KALKTILAR"

Bin 200 liraya satın aldığı cep telefonunun yandığı sırada evde olmasının büyük bir faciayı önlediğini anlatan Sapmaz, "Dua ediyorum. Ya biz evde olmasaydık, herhangi bir yerde veya koltuğun üzerinde olsaydı evim yanmış olacaktı. Evin yer döşemesine varana kadar zarar geldi. Bundan daha kötüsü olabilirdi. Bin 200 lirayı çöpe attık. Ayrıca aynı telefonun sıfırını 999 liraya geri göndereceklerini söylediler. Benim neredeyse evim yanıyordu. Aynı telefondan neden alayım ki. Yeniden bir kere daha satmaya kalktılar. Bir tüketici olarak kendi paramızla rezil olduk" şeklinde konuştu.

Sapmaz, hukuk mücadelesi başlatacağını ifade etti.