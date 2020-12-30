Sokağa çıkma kısıtlaması 31 Aralık saat 21:00'de başlıyor. Bu hafta 1 Ocak'a denk gelen Cuma namazının camilerde kılınıp kılınmayacağı ile ilgili son durumu derledik...

BU HAFTA CUMA NAMAZI CAMİİDE KILINACAK MI?

İl ve ilçe Hıfzısıhha Kurulları tarafından açıklanacak tedbirler doğrultusunda bu hafta da camilerde Cuma namazı kılınacak.

AÇIKLANMASI BEKLENEN KURALLAR

- Vatandaşların evlerine en yakın camilere yürüyerek gitmeleri ve hiçbir şekilde araç kullanmamaları istenecek.

- Camiye gelen vatandaşların maske ve tek kullanımlık (kendine ait) seccadelerinin olmasına dikkat edilecek.

- Sosyal mesafe gözetilerek namaz eda edilecek.

- Vatandaşların namaz sonrasında da camiden kurallara uygun şekilde çıkılmasına dikkat edilecek.