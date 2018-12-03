Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Sultangazi'de 5 gün önce kuyumcu dükkanını kapatan H.K., para dolu çantayla evine doğru yürümeye başladı. Caddeye çıkan H.K., 4 kişinin saldırısına uğradı. Çantayı almaya çalışan şüphelilere o sırada bölgede başka bir konuyla ilgili araştırma yapan Gasp Büro Amirliği ekipleri müdahale etti. Gaspçılar para dolu çantayı alamadan araçlarına binip kaçmaya çalıştı. Polis lastiğe ateş ederek aracı durdurmaya çalıştı. Şüphelilerden biri yakalandı.

GÜRCİSTAN UYRUKLU ÇIKTI



Yakalanan şüpheli Gürcistan uyruklu J.K. idi. Gaspçıların kullandığı aracı da Gürcistan plakalıydı. Şüphelilerin izini süren polis, Esenyurt'ta günlük kiralık eve düzenlenen operasyonda G.A. adlı bir şüpheli daha yakalandı.

10 GÜN ÖNCE İŞADAMINI GASP ETMİŞLER



Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen 2 şüpheli sorgulanmaya başlanırken çetenin 10 gün önce Bayrampaşa'da bankadan çıkan işadamı B.Ö.'yü gasp ettiği ortaya çıktı. 111 bin lira bulunan çantası gasp edilen işadamı B.Ö., zanlıları teşhis etti. Polis olayla ilgili 2 kişiyi daha arıyor.

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