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        Haberler Gündem 3. Sayfa 10 öğrenci şikayet etmişti! Profesöre 'cinsel saldırı'dan 10 yıl hapis! | Son dakika haberleri

        10 öğrenci şikayet etmişti! Profesöre 'cinsel saldırı'dan 10 yıl hapis!

        Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde görev yapan ve öğrencilerine cinsel taciz ile saldırıda bulunduğu iddia edilen Prof. Dr. Z.E.B., 'Sarkıntılık boyutunda cinsel saldırı' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, 'Tehdit ve 'Hakaret' suçlarından beraat etti, 'Cinsel taciz' suçlarından verilen cezalar da önce paraya çevrildi, ardından hükmün açıklanması geri bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 12:04 Güncelleme: 22.07.2024 - 12:04
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        10 öğrenci şikayet etmişti! Profesöre 'cinsel saldırı'dan 10 yıl hapis!
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        Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitim alan 10 öğrenci, Prof. Dr. Z.E.B. hakkında 2019 yılı aralık ayında kendilerini taciz ettiği iddiasıyla üniversite yönetimine şikayetçi oldu.

        ÖĞRENCİLERDEN SUÇ DUYURUSU

        DHA'da yer alan habere göre Z.E.B., hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda bulunan öğrencilerden birisi, "Dişçi koltuğunda çalıştığım sırada Z.E.B. gelip, elini belime attı. Bu fiziksel temasını bir süre sürdürdü" iddiasında bulundu.

        "SEKSİ KADIN, MASKENİ KASTETTİM"

        Bir başka öğrenci, hastayla ilgilendiği sırada bir kişinin arkasından yaklaştığını ve kulağına, "Seksi kadın, şeyini giysen mi?" diye fısıldadığını, arkasına dönüp baktığında Z.E.B.'yi gördüğünü ve "Maskeni kastettim" dediğini iddia etti.

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        AİLE BAKANLIĞI DAVAYA MÜDAHİL OLDU

        Savcılık, olay ile ilgili soruşturma başlattı. İzmir 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi 'Sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı', 'Cinsel taciz' 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından dava açıldı. Davanın 6'ncı duruşması 18 Temmuz'da görüldü. Duruşmaya sanık Prof. Dr. Z.E.B. ve taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler avukatı hazır bulundu. Mağdur avukatı Mustafa Çetin, müvekkillere yapılan eylemlerin cezasız kalmamasını, en üst sınırdan ceza almasını ve indirim uygulanmamasını talep etti.

        "UYARI AMAÇLI DOKUNDUYSAM" DEYİP BERAATİNİ İSTEDİ

        Savunması alınan sanık Prof. Dr. Z.E.B., 35 senedir bu görevde olduğunu belirtip, "Hakkındaki suçlamaları kabul etmiyorum. Güveni, huzuru sağlamak için çalıştım. Cinsel içerikli hiçbir şey yapmadım. Gürültüden düzeni korumak için uyarı amaçlı dokunduysam bunlarda hiçbir şekilde kastım, cinsellik değildir" dedi. Sanık avukatları, suçlamaları kabul etmeyerek beraat kararı verilmesini talep etti.

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        10 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

        Hakim, sanık Prof. Dr. Z.E.B.'yi 'Sarkıntılık boyutunda cinsel saldırı' suçundan 4 mağdurun her biri için 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 10 yıl hapis cezası verdi. Ayrıca diğer mağdurlara 'Cinsel taciz' suçlarından verilen cezalar önce paraya çevrildi, ardından hükmün açıklanmasını geri bırakıldı. 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından bazı öğrencilerle uzlaşılması nedeniyle beraat kararı verildi.

        "CEZALAR ALT SINIRDAN VERİLDİ"

        Kararı değerlendiren mağdurların avukatı Mustafa Çetin, "Sanık, 4 mağdur açısından sarkıntılık boyutunda cinsel saldırı suçundan her biri için ayrı ayrı 2 yıl 6 ay ceza aldı ve bu cezası ertelenmedi. Ancak cezalar alt sınırdan verildi. Cinsel taciz suçundan ise bir kısım mağdurlar hakkında verilen cezalar paraya çevrilip, ertelendi.

        Tabii ki müvekkillerimle görüşüp, kararı değerlendirdikten sonra gerekli itirazlarımızı yapıp yapmayacağımızı karar vereceğiz" dedi. Müvekkillerinin mağduriyetlerinin kısmen giderildiğini vurgulayan Avukat Çetin, "Kamu vicdanı kısmen rahatlatıldı. Ama ezaların üst sınırdan, verilip indirim uygulanmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Ege Üniversitesi gibi güzide bir eğitim kurumunda bir profesörün üniversite öğrencilerine böyle bir eylemde bulunmuş olması, cezasız bırakılamazdı. Gerek müvekkillerin hakları gerek kamu vicdanı gerekse Ege Üniversitesi gibi güzide kurumsal bir kurumun bundan sonraki kişilerin bakış açısından değerlendirildiğinde sanığın cezalandırılması gerekiyordu" diye konuştu.

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        #Ege Üniversitesi
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