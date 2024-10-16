10 yıl önce sinemayı bırakan Cameron Diaz yeni filmle döndü

Hollywood'un en büyük yıldızlarından biriyken, 2014'te sinemayı bırakan Cameron Diaz, 10 yıllık bir aradan sonra yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Diaz, başrolleri Jamie Foxx ile paylaştığı aksiyon komedi türündeki 'Back in Action' ile 15 Kasım'dan itibaren dijital platformda seyirciyle buluşacak.

Fortune'un En Güçlü Kadınlar Zirvesi'nde katılan 52 yaşındaki oyuncu, hem sinemadan ayrılık hem de dönüş kararına dair konuştu.

Sinemadan uzak kaldığı 10 yıl içinde rock grubu Good Charlotte'ın gitaristi Benji Madden'la evlenen, taşıyıcı anne aracılığıyla Raddix adında bir kızı ve Cardinal adında bir oğlu olan Diaz, "Uzun süre evdeydik, bu muhteşem bir şeydi" dedi.

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Sinemadan ayrılışını anlatırken Diaz, "Kendi hayatımı geri kazanmak için yapmam gereken doğru şey buymuş gibi hissettim ve başka hiçbir şey umurumda değildi. Hiç kimsenin fikri, hiç kimsenin başarısı, kimsenin teklifi, kimsenin hiçbir şeyi kendime bakma ve gerçekten sahip olmak istediğim hayatı kurma kararımı değiştiremezdi" dedi.

Diaz, Hollywood'a dönüşünü anlatırken ise "Ailem için tam da doğru zamandı. Covid'den sonra uzun bir süre evdeydik ve bu harikaydı. Ama sorun şu ki muhtemelen orada kalacaktık, şu anda halen orada olacaktık. İnsanlar 'Bitti' diyordu ve ben de 'Hayır bitmedi, benim için bitmedi' diyordum" şeklinde konuştu.