Ferdi Durdu'nun haberine göre Kanalboyu Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi'nde bulunan bir kafede 20 Mart 2017'de av tüfeği ve tabancaların kullanıldığı silahlı çatışmada Burak Akpınar (21), Hakan Kaba (32), Erdinç Barutçu (23) ile kafe işletmecilerinden Serdar Ökten (41) hayatını kaybetti. Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonuçlandı. Sanıklardan Aykut Ökten'e 2 kişiyi haksız tahrik altında öldürmekten 20 yıl, Yasin Ertaş'a bir kişiyi haksız tahrik altında öldürmekten 10 yıl, Enes Kaba'ya adam öldürme suçundan 25 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca Enes Kaba'yı yağmaya teşebbüsten 8 yıl 9 ay, nitelikli adam yaralama suçundan 8 yıl 9 ay, yaralama suçlarından 4 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar Suat Ağzıküçük ve Kerem Dereili de yağmaya teşebbüs suçundan 8'er yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA



Kafede yaşanan dehşet anlarının ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı. Kafe işletmecilerinin de aralarında yer aldığı iki grup arasında çıkan çatışmada av tüfeği ve tabancalar kullanılırken, müşterilerin yaşadığı panik ve kaçışmalar görüntülere yansıdı. Çatışma esnasında birçok müşteri iş yerinden kaçarken, çok sayıda müşterinin de yerlere yattığı ve masa altlarına girdiği görülüyor.







"DÜŞÜK HESAPLA KÜÇÜK DÜŞÜRÜLME" TARTIŞMASI

İddianamede yer alan olayın nedeniyle ilgili detaylar ise tüyler ürpertti. İddianameye göre silahlı çatışmada ölen Hakan Kaba olay günü sabah müşteri olarak kafeye gitti. Arkadaşlarıyla yüksek sesle tartıştı. Bir süre sonra da kasaya giderek hesabı sormaksızın 100 lirayı görevliye doğru attı. Görevli ise kafe işletmecisi Aykut Ökten'in verdiği talimatla "Hesabın 5 lira" dedi. Bunun üzerine Kaba, "düşük hesapla küçük düşürüldüğü" iddiasıyla görevlilerle tartıştı ve sonra kafeden ayrıldı.

Daha sonra kafede bulunan bir kadını telefonla arayan Kaba, işletmeci Aykut Ökten'in kendisini kız arkadaşlarının yanında küçük düşürdüğünü öne sürerek "Acı kahvesini içmeye geliyorum" dedi. Akşam saatlerinde de yanındaki kişilerle geldiği kafede işletmeci Ökten ile tartıştı. Tartışmanın ardından taraflar birbirine silahla ateş açtı.

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